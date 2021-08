KABUL BRUCIA E DI MAIO SI SCOTTA (AL SOLE DELLA PUGLIA) - LUIGINO CHIACCHERA IN SPIAGGIA CON IL GOVERNATORE MICHELE EMILIANO E FRANCESCO BOCCIA, NEL GIORNO IN CUI L’AFGHANISTAN TORNA IN MANO AI TALEBANI - DOMANI DOVRÀ PARTECIPARE AL CONSIGLIO AFFARI ESTERI STRAORDINARIO DELL’UE: PORTERA' L'ABBRONZATURA? - L’EUROPARLAMENTARE RENZIANO NICOLA DANTI LO SPERNACCHIA: “NON È CHE MI SENTISSI PROPRIO IN UNA BOTTE DI FERRO CON DI MAIO A GESTIRE QUESTO MOMENTO DI CRISI. ORA CHE SO CHE È IN SPIAGGIA MI SENTO MEGLIO. VUOL DIRE CHE SE NE STA OCCUPANDO DRAGHI”