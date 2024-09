ORA FRATELLI D'ITALIA TEME LA CORSA DEI TRANSFUGHI CENTRISTI VERSO TAJANI – DOPO IL RITORNO DI ENRICO COSTA (DA AZIONE) E L'ARRIVO DI GIORGIO LO VECCHIO (DAL MOVIMENTO 5 STELLE) IL PROSSIMO AD APPRODARE TRA GLI SCRANNI AZZURRI POTREBBE ESSERE ANDREA DE BERTOLDI, ESPULSO DA FRATELLI D'ITALIA - LA GELMINI E MARA CARFAGNA NON RIENTRERANNO IN FI MA APPRODERANNO IN "NOI MODERATI" DI MAURIZIO LUPI. LA MELONI PUNTA SU DI LUI PER ARGINARE LA CRESCITA DI FORZA ITALIA…

Francesco Olivo per “la Stampa” - Estratti

«Ne abbiamo presi altri 5».

antonio tajani e giorgia meloni al senato

In Forza Italia si aggiornano i dati con euforia, «la quantità è notevole, sulla qualità stiamo lavorando…» ironizza un parlamentare al quale arrivano sul telefono aggiornamenti continui di ingressi.

Ne arrivano ovunque e di tutti i tipi, da consiglieri comunali fino ai deputati e senatori.

L'opa su Azione e sugli altri movimenti centristi non è la sola in atto. Ma sta provocando una reazione negli alleati e i sospetti di Giorgia Meloni che non vede di buon occhio tutto questo attivismo, dopo un'estate di polemiche con Forza Italia.

Questioni che non fermano Antonio Tajani che alterna le sue missioni da ministro degli Esteri a puntate nei territori da conquistare, «ce ne abbiamo altri 70, tra i quali due consiglieri regionali»

antonio tajani e giorgia meloni al senato

Movimenti ci sono anche in Parlamento, dopo il ritorno di Enrico Costa (da Azione) e l'arrivo di Giorgio Lo Vecchio (dal Movimento 5 Stelle) il prossimo ad approdare tra gli scranni azzurri potrebbe essere Andrea de Bertoldi, espulso da Fratelli d'Italia per un presunto conflitto d'interesse. Dialoghi avanzati sono in corso con Naike Gruppioni di Italia Viva, mentre la sua collega Isabella Da Monte (eletta con Calenda e poi passata con Renzi) ci starebbe pensando concretamente.

Per Tajani sono mosse per rafforzare la sua leadership, visti i movimenti continui degli antichi consiglieri di Berlusoni, Gianni Letta e Fedele Confalonieri. Nell'ombra resta la presenza dei figli del Cavaliere. Marina, in una lettera a Repubblica, nega che ci sia da parte della famiglia «disistima» nei confronti della premier e «scontentezza» per quanto fa Tajani alla guida di FI. Ma in questi giorni a fare più notizia sono quelli che in Forza Italia non ci andranno: Mariastella Gelmini e Mara Carfagna.

mariastella gelmini mara carfagna lasciano azione - vignetta by osho

Le due ex ministre berlusconiane hanno lasciato Azione, insieme all'altra ex azzurra Giusy Versace, ma, almeno per il momento, non torneranno nel partito che le ha viste nascere politicamente, per approdare con tutta probabilità in Noi Moderati di Maurizio Lupi. Da Forza Italia sottolineano che il ritorno delle due storiche dirigenti avrebbe creato troppi problemi interni, anche alla luce dell'uscita traumatica dal partito di due anni fa. Ma vista da via della Scrofa, la sede di FdI, la vicenda ha anche un altro risvolto. Giorgia Meloni, infatti, non vede negativamente il fatto di poter rafforzare l'alleato centrista Lupi.

gelmini calenda carfagna maurizio lupi

