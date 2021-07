ORA RIDI SU 'STO SONDAGGIO - LA GAFFE DELLA RISATINA DURANTE IL DISCORSO DI CORDOGLIO PER LE VITTIME DELL'ALLUVIONE COSTA CARO AD ARMIN LASCHET - QUASI IL 60% DEI TEDESCHI NON CONSIDERA IL PRESIDENTE DELLA CDU UN BUON LEADER PER GESTIRE UN CASO DI EMERGENZA, COME QUELLA CHE SI È APPENA VERIFICATA IN NORD RENO-VESTFALIA E IN RENANIA-PALATINATO - LO SUPERA IL CANDIDATO SPD OLAF SCHOLZ - POVERA GERMANIA: SENZA LA MARKEL RISCHIA DI SBANDARE...

Uski Audino per "la Stampa"

Armin Laschet ride

Il candidato conservatore Armin Laschet non passa indenne la disastrosa alluvione in Germania e al primo rilevamento dei sondaggi la sua popolarità ne esce seriamente ammaccata. Quasi il 60% dei tedeschi non considera il presidente della Cdu un buon leader per gestire un caso di emergenza, come quella che si è appena verificata in Nord Reno-Vestfalia e in Renania-Palatinato.

Armin Laschet con Steinmeier

Appena il 26% degli intervistati gli attribuisce queste competenze. Lo supera di parecchio invece il candidato Spd Olaf Scholz, che raccoglie il 41% dei consensi come leader in tempi di crisi. Meno ancora è la fiducia raccolta da Annalena Baerbock, con il 24%. Tuttavia non c'è da trarne conclusioni affrettate: alla domanda su quale sia il partito che ispira più fiducia nella gestione di un'emergenza la Cdu raccoglie il consenso maggiore con il 36% delle risposte positive, seguita dall'Spd con il 19% e i Verdi al 17%.

ALLUVIONE IN GERMANIA ARMIN LASCHET CON GLI STIVALI

Il crollo del candidato alla cancelleria è da attribuire ad un'infilata di passi falsi: gli stivali di gomma, indossati come una sorta di «replica» della scena vissuta dal cancelliere Gerhardt Schroeder nell'alluvione del 2002 - e che gli valse la riconferma alla Cancelleria - non deve aver convinto. Poi è arrivato il momento "negazionista" rispetto agli effetti del cambiamento climatico, in cui è apparso indignato dal fatto che per «l'evento di un giorno» si potesse chiedergli di cambiare politica.

armin laschet

Ma la gaffe che l'opinione pubblica non ha perdonato sono quelle risatine alle spalle del presidente della Repubblica Steinmaier mentre pronunciava parole di cordoglio per la popolazione colpita. Nonostante le scuse pubbliche il comportamento di Laschet non è sembrato appropriato. Molto più virale, e stavolta in senso positivo, è stata la scena della cancelliera Angela Merkel che, durante la visita nei luoghi dell'alluvione, prende per mano la governatrice Malu Dreyer, affetta da Sla, per aiutarla. I tedeschi faranno fatica a dimenticare una leader naturale che al momento non ha eredi.