18 apr 2019 12:00

ORA SI CHIAMANO "RITORNI ORDINATI": COSÌ LA MERKEL CACCIA VIA I MIGRANTI – ARRIVA LA STRETTA SULL’IMMIGRAZIONE DI “FRAU ANGELA”: IL GOVERNO TEDESCO HA APPROVATO UN PROGETTO DI LEGGE CHE RENDE PIÙ SEVERE LE REGOLE PER LE ESPULSIONI DEI RICHIEDENTI ASILO LA CUI DOMANDA VIENE RIFIUTATA – COME SONO LONTANI I TEMPI IN CUI 'ANGELONA' DICEVA CHE L'UE AVESSE UN VITALE BISOGNO DEI MIGRANTI…