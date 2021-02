E ORA SO' GIAVAZZI AMARI - L'ECONOMISTA BOCCONIANO, FRANCESCO GIAVAZZI, IN POLE PER DIVENTARE CONSIGLIERE ECONOMICO DI PALAZZO CHIGI - CARLO CLERICETTI: "SE DRAGHI HA DECISO DI FARSI CONSIGLIARE DA FRANCESCO GIAVAZZI C’È DA PREOCCUPARSI, PERCHÉ SIGNIFICA CHE CI INOLTREREMO NEL NEOLIBERISMO DURO E PURO, QUELLO CHE HA PERMESSO CHE MILIONI DI PERSONE DELLE ECONOMIE SVILUPPATE SCIVOLASSERO NELLA POVERTÀ…"

PALAZZO CHIGI E I DOSSIER ECONOMICI GIAVAZZI POSSIBILE CONSIGLIERE DEL PREMIER

M.Gal. per il "Corriere della Sera"

Giavazzi Draghi

L'economista Francesco Giavazzi è stato ricevuto ieri a Palazzo Chigi. Amico di Mario Draghi, con cui ha condiviso gli studi al Mit di Boston, già dirigente generale del Tesoro, oggi docente di politica economica alla Bocconi ed editorialista di questo giornale, il professore è certamente fra i nomi che potrebbero andare a ricoprire la carica di consigliere economico del presidente del Consiglio. Ma altre personalità sono al momento al vaglio, anche per cariche diverse.

FRANCESCO GIAVAZZI - DALLA SUA PAGINA FACEBOOK

Come anticipato ieri dal quotidiano il Foglio il capo del governo è anche alla ricerca di un consulente sanitario di stretta fiducia e di un consigliere giuridico. Esiste insomma l' intenzione di costruire una squadra articolata di professionalità molto vicine a Draghi e che al contempo possano fare da interfaccia con le strutture di Palazzo Chigi.

“IL DISCORSO DI DRAGHI IN SENATO SUL FISCO? “COPIA E INCOLLA” DI UN ARTICOLO DI GIAVAZZI" 2. CARLO CLERICETTI: "SE DRAGHI HA DECISO DI FARSI CONSIGLIARE DA FRANCESCO GIAVAZZI C’È DA PREOCCUPARSI, PERCHÉ SIGNIFICA CHE CI INOLTREREMO NEL NEOLIBERISMO DURO E PURO, QUELLO CHE HA PERMESSO CHE MILIONI DI PERSONE DELLE ECONOMIE SVILUPPATE SCIVOLASSERO NELLA POVERTÀ - SE DRAGHI LA PENSA COME GIAVAZZI, QUEL (NON) TANTO DI PROGRESSISMO CHE È RIMASTO NEL PD, NEI 5S E IN LEU DOVRÀ METTERGLI LE BRIGLIE. ALTRIMENTI, A TENERSI UN GOVERNO DI DESTRA PER NON ANDARE AD ELEZIONI DOVE C’È LA POSSIBILITÀ CHE VINCA LA DESTRA, BEH, NON SI VEDE IL VANTAGGIO...”

carlo clericetti FRANCESCO GIAVAZZI - DALLA SUA PAGINA FACEBOOK