E ORA TRUMP CHI PORTERA’ CON SE’ AL POTERE? MIKE POMPEO POTREBBE ANDARE ALLA DIFESA, L'ANTI-VAX ROBERT KENNEDY JR. ALLA SANITÀ - COME CAPO DELLO STAFF DELLA CASA BIANCA, GIRA IL NOME DI SUSIE WILES - LA TENTAZIONE DI RIPORTARE IN AUGE STEVE BANNON MA AL MOMENTO LUI DICE DI VOLER CONTINUARE A GESTIRE IL “BRACCIO MEDIATICO” CON IL SUO PROGRAMMA “WAR ROOM” - PER LA FEDERAL RESERVE ALLA FINE DEL MANDATO DI JAY POWELL NEL 2026, SI PARLA DI KEVIN HASSETT, GIÀ CAPO CONSIGLIERE PER L’ECONOMIA NEL PRIMO MANDATO, O DI KEVIN WARSH, EX GOVERNATORE DELLA FED…

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

MIKE POMPEO - HOWARD LUTMICK - SUSIE WILES - ROBERT F KENNEDY JR

«Trump adesso conosce Washington, è pronto anche a governare, la squadra c’è già», ha detto al Corriere Corey Lewandosky, uno dei suoi consiglieri. Nel primo mandato, l’ex presidente si circondò di ex ceo di Wall Street e di ex generali ma molti rapporti finirono male (alcuni si sono schierati con Kamala Harris). Anche adesso l’attesa è che faccia scelte non convenzionali […] che premino […] la fedeltà.

Oltre a Elon Musk, che guiderà una commissione per la revisione delle spese del governo federale, tra i fedelissimi ci sono Howard Lutnick, capo della società di servizi finanziari di Wall Street Cantor Fitzgerald, che guida la squadra per la transizione alla Casa Bianca e avrà un peso nell’assegnazione dei ruoli, e lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson, che si è ingraziato Trump appoggiando il tentativo di rovesciare l’esito del voto del 2020, come pure Vivek Ramaswamy […]

bannon trump

Alcune fonti ci dicono che Trump vorrebbe un ritorno di Steve Bannon, lo stratega del 2016 che per primo formulò il suo messaggio populista; ma al momento lui dice di voler continuare a gestire il «braccio mediatico» con il suo programma «War Room».

Anche Stephen Miller, teorico del messaggio di Trump sull’immigrazione potrebbe tornare. Come capo dello staff della Casa Bianca, gira il nome di Susie Wiles, manager a capo della campagna elettorale di Trump […] In lizza per lo stesso posto: Kellyanne Conway, ex manager elettorale di Trump rimasta sua consigliera; Kevin McCarthy, ex speaker della Camera defenestrato dall’ala trumpiana del partito; Brooke Rollins, avvocata texana […] e cofondatrice dell’America First Policy Institute.

mike pompeo ha perso 40 chili in sei mesi 3

Per il Tesoro competono due pesi massimi dei fondi speculativi: Scott Bessent di Key Square Capital Management e il miliardario John Paulson. Entrambi appoggiano il piano sui dazi di Trump ma dicono che più che applicarli davvero li userà come arma per negoziare concessioni. Per la Federal Reserve alla fine del mandato di Jay Powell nel 2026, si parla di Kevin Hassett, già capo consigliere per l’economia nel primo mandato, o di Kevin Warsh, ex governatore della Fed. […] Richard Grenell, già ambasciatore e capo dell’intelligence nazionale, potrebbe fare il segretario di Stato. Alla Difesa, Mike Pompeo è uno dei candidati. Robert Kennedy Jr, che ha fatto attivismo anti vax, sembra destinato proprio alla Sanità.

steve bannon