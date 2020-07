ORA VOGLIONO ABBATTERE PURE IL MONTE RUSHMORE: COSTRUITO SU TERRA DEI NATIVI (COME TUTTA L'AMERICA, EHM…), SCOLPITO DA UN UOMO CHE AVEVA LEGAMI COL KU KLUX KLAN, HA LE FACCE DI DUE PRESIDENTI CHE POSSEDEVANO SCHIAVI. SÌ, OVVERO JEFFERSON E WASHINGTON, PADRE DELLA PATRIA - TRUMP CAVALCA LA POLEMICA E VUOLE FESTEGGIARE LA VIGILIA DELL'INDIPENDENZA (IL 3 LUGLIO) PROPRIO SOTTO AI FACCIONI. GLI ALTRI PROVANO A IMPEDIRGLIELO E LUI GODE: SE LE ELEZIONI DIVENTANO UN REFERENDUM TRA PATRIOTI E ICONOCLASTI, LUI Può SOLO GUADAGNARCI

Da www.corriere.it

mount rushmore

Anche i Sioux contro Trump. Julian Bear Runner, presidente dell’Oglala Sioux tribal council, ha ammonito il presidente a non visitare il 3 luglio, vigilia dell’Independence Day, il monumento nazionale del Monte Rushmore in South Dakota perché aumenterebbe il rischio coronavirus e violerebbe gli storici trattati tra il governo Usa e i nativi americani per governare le sacre Black Hills.

La visita, spiega, richiede il permesso dei sette governi tribali Sioux.

Gruppi di nativi americani stanno già pianificando proteste, le polemiche sono esplose.

Incurante di tutto, il presidente si appresta a coronare il sogno di una vita: celebrare il giorno dell’Indipendenza sotto i fuochi d’artificio di Mount Rushmore. Nell’area che ospita il monumento vige dal 2010 il divieto di spettacoli pirotecnici a causa del rischio di incendi della Black Hills, area ritenuta sacra dai nativi.

mount rushmore e capsula del tempo

È però il passato di Mount Rushmore e il suo simbolismo in un momento storico come quello attuale che alimenta l’ira contro quella che è ritenuta l’ennesima sciagurata decisione di Trump. Il terreno su cui si erige il monumento che raffigura, scolpiti nella roccia, i volti di quattro presidenti americani - George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln - è stato sottratto ai nativi Lakota Sioux nel 1800, e lo scultore dell’opera è un suprematista bianco con legami con il Ku Klux Klan. Per i nativi il governo dovrebbe restituire il terreno e il monumento andrebbe abbattuto perché simbolo del «suprematismo bianco» e di quel «razzismo strutturale» che domina in America. Senza contare che i presidenti Washington e Jefferson avevano tutti e due degli schiavi.

donald trump come george washington

Quella di andare, nel bel mezzo della «battaglia delle statue», a visitare un sito dalla storia controversa come il MonteRushmore, è sicuramente una provocazione. Ma è anche una mossa molto abile: in difficoltà su tutti i fronti — economia, coronavirus, proteste razziali — alle prese con un avversario «soffice» come Biden che non riesce a demonizzare e coi sondaggi che gli attribuiscono un crollo abissale dei consensi, come osserva Massimo Gaggi a Trump non rimane che giocare la carta della difesa della storia dell’America bianca.

monte rushmore 1932 mount rushmore 2 mount rushmore visitors center DONALD TRUMP COME GEORGE WASHINGTON thomas jefferson sally hemings THOMAS JEFFERSON monte rushmore 1932 2