ORBAN APPROFITTA DEL CORONAVIRUS PER PRENDERSI I PIENI POTERI – QUESTA SETTIMANA IL PARLAMENTO UNGHERESE VOTERÀ UN DISEGNO DI LEGGE CHE CONFERIREBBE AL PRIMO MINISTRO DI GOVERNARE CON DECRETO. È UN PROVVEDIMENTO ‘DI EMERGENZA’, MA SENZA UNA DATA CHIARA DI FINE – LA STESSA LEGGE PREVEDE PENE DETENTIVE FINO A 5 ANNI PER CHI DIFFONDE FALSE NOTIZIE. CIOÈ TUTTE QUELLE CHE NON PIACCIONO AL “VIKTATOR”

VIKTOR ORBAN

Via con un tratto di penna, nei fatti anche se magari non nella forma, il parlamento ungherese. Potrebbe essere questo l’effetto collaterale dell’esplosione del Covid 19 in Ungheria: Questa settimana il parlamento ungherese prenderà in considerazione un disegno di legge di emergenza che conferirebbe al primo ministro Viktor Orbán il potere di governare con decreto. La legge non ha un termine di fine, ma il potere legislativo sarebbe conferito al primo ministro, in via emergenziale, ma senza una chiara data di fine.

matteo salvini viktor orban 4

Il disegno di legge prevede anche pene detentive fino a 5 anni per chiunque diffonda notizie false, con il problema però che Victor Orban taccia come false praticamente tutte le notizie che arrivino da giornali di opposizione. Per la democrazia ungherese, già da tempo traballante, potrebbe essere il colpo definitivo.

