UN ORBÁN DA SFIDUCIARE - DA QUANDO HA ASSUNTO LA PRESIDENZA DI TURNO DELL'UE LA SCORSA SETTIMANA, IL LEADER UNGHERESE SI È COMPORTATO COME UN GATTO SOTTO LSD. DA KIEV PER INCONTRARE LA SUA BESTIA NERA ZELENSKYY, A MOSCA PER UNA CHIACCHIERATA CON L’AMICO PUTIN, A PECHINO PER UN COLLOQUIO CON XI JINPING – MERCOLEDÌ A BRUXELLES SI DISCUTERA' DEI VIAGGI DI ORBAN - I LEADER DELL'UE POTREBBERO PASSARE DALLE SOLE CONDANNE PUBBLICHE AD AZIONI CONCRETE PER FRENARE LA PRESIDENZA DI ORBAN – POLITICO.EU REPORT….

Csongor Körömi e Barbara Moens per Politico.eu

https://www.politico.eu/article/viktor-orban-europe-president-elections-2024-volodymyr-zelenskyy-xi-jinping-budapest/?utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=Viktor%20Orb%C3%A1n%20goes%20rogue

viktor orban e volodymyr zelensky

Da quando Budapest ha assunto la presidenza di turno dell'UE la scorsa settimana, il leader ungherese Viktor Orbán si è comportato come un gatto sotto effetto di metanfetamine.

Da Kiev per incontrare la sua bestia nera Volodymyr Zelenskyy , a Mosca per una chiacchierata con il leader russo Vladimir Putin , a Pechino per un colloquio con il presidente Xi Jinping , il primo ministro ungherese ha portato avanti un vertiginoso programma di diplomazia globale che, a suo dire, è progettato per portare la pace in Ucraina.

viktor orban vladimir putin

Ma l'iperattivo saltellare di Orbán ha lasciato i veri presidenti europei sconcertati , con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel che hanno entrambi attaccato il leader ungherese, che ruba loro la scena e crea scompiglio a Bruxelles.

Il putiferio è iniziato sui social media martedì scorso, secondo giorno del semestre di presidenza ungherese del Consiglio dell'UE, con un video promozionale che dipingeva volutamente Orbán come un uomo in missione.

VIKTOR ORBAN XI JINPING

Un grande corteo di automobili con sirene spiegate e luci blu e rosse lampeggianti in rotta "verso la pace". Musica drammatica, riprese in stile film d'azione e, 2.100 chilometri dopo, nella capitale dell'Ucraina, è apparso l'uomo che afferma di poter impedire una guerra mondiale.

La musica è diventata più potente quando è arrivato al palazzo presidenziale di Kiev. Orbán si è seduto con il presidente ucraino Zelenskyy per "tre ore di trattative", che si sono concluse con sorrisi da entrambe le parti e una conferenza stampa con una stretta di mano.

GIORGIA MELONI E VIKTOR ORBAN AL CONSIGLIO EUROPEO

Solo tre giorni dopo, Orbán se n'è andato di nuovo, creando una controversia molto più grande tra i leader dell'UE che insistono sul fatto che non parla a loro nome e che il suo ruolo di primo ministro ungherese, in quanto dirige il Consiglio dell'UE, è diplomaticamente irrilevante.

Questa volta ha teso la stessa mano a Mosca, a Putin, il sanguinario leader russo che da anni conduce una guerra contro l'Ucraina e minaccia l'architettura di sicurezza dell'Europa del dopoguerra.

victor orban donald trump 5

Nonostante le proteste di Bruxelles, Orbán ha dichiarato con orgoglio di essere venuto a Mosca come emissario dell'Unione Europea. "Non possiamo raggiungere la pace senza dialogo e canali diplomatici", ha detto Orbán al Cremlino. "Ho sperimentato che le posizioni sono lontane tra loro, ma in termini di ripristino del dialogo il primo passo importante è stato compiuto oggi". Alla fine del suo video di viaggio, è apparso il logo della presidenza ungherese con il suo slogan trumpiano: Make Europe Great Again.

MAKE EUROPE GREAT AGAIN - LO SLOGAN DI VIKTOR ORBAN PER IL SEMESTRE DI PRESIDENZA UNGHERESE DELL UE

La visita di Orbán a Putin, durante la quale non è parso affatto spavaldo come nel suo video di Kiev, ha avuto un effetto boomerang quando lunedì mattina le forze di Putin hanno bombardato un ospedale pediatrico di Kiev.

Secondo una fonte interna a Bruxelles, la missione diplomatica ribelle ha ucciso di colpo la presidenza ungherese dell'UE.

"Gli stati membri erano già irritati dal motto 'MEGA'. Ma un incontro con Putin metterà in ombra in modo permanente la presidenza ungherese", ha detto venerdì un diplomatico dell'UE a POLITICO, dopo aver ottenuto l'anonimato per discutere della delicata questione. "Con un incontro del genere la presidenza finisce prima di iniziare davvero".

Ma a Orbán importa davvero? O sta usando la presidenza come uno strumento per comportarsi come i suoi sostenitori in patria lo chiamano: il leader d'Europa?

magyar manifestazione contro orban

Orbán si è fatto vivo da Pechino lunedì mattina. "La Cina è l'unica potenza mondiale che si è chiaramente impegnata per la pace. Questo è importante per l'Ungheria e per l'intera Unione Europea", ha detto Orbán, genuflettendosi davanti al presidente cinese Xi Jinping che gli Stati Uniti, alleati NATO dell'Ungheria, hanno accusato di sostenere l'aggressione della Russia in Ucraina.

Ma il vero motivo della prima settimana turbolenta di presidenza dell'UE di Orbán potrebbe essere più vicino a casa sua.

vistor orban marine le pen

Il partito di Orbán, Fidesz, ha appena subito il risultato più debole in 15 anni alle elezioni europee, e un nuovo avversario è emerso. Péter Magyar era un alleato di lunga data di Orbán, ma a febbraio si è rivoltato contro l'establishment di Budapest, ha avviato un movimento pubblico che è diventato un partito e ha ottenuto quasi il 30 percento dei voti alle urne. È stata la prestazione più forte di un partito di opposizione in Ungheria negli ultimi 15 anni.

post di viktor orban su giorgia meloni

Dopo una grave recessione e un bilancio vuoto, Orbán ha ben poco da offrire al pubblico per ottenere sostegno. Potrebbe, tuttavia, presentarsi come un “pacificatore”, proprio come ha fatto durante la campagna elettorale.

"Orbán ha tradizionalmente costruito una narrazione di politica estera in espansione praticamente dal 2014-15. L'attuale risultato ovvio di ciò è la narrazione della 'Missione di pace', che riguarda anche il perseguimento dei propri interessi economici, e che ha costruito molto pesantemente per la sua base di elettori nelle ultime elezioni", ha detto a POLITICO Botond Feledy, analista geopolitico di Red Snow.

Ma le tattiche di Orbán potrebbero anche rivoltarsi contro di lui. Gli ambasciatori dell'UE discuteranno della presidenza e dei suoi recenti viaggi nel loro incontro di mercoledì a Bruxelles, in un primo segnale che i funzionari dell'UE potrebbero passare dalle sole condanne pubbliche ad azioni concrete per frenare la presidenza di Budapest.

VIKTOR ORBAN MATTEO SALVINI

Secondo un secondo diplomatico dell'UE, ci sono crescenti preoccupazioni su Orbán. "Dovrebbe essere chiaro che sta solo rappresentando il suo paese, ma invece ha deliberatamente lasciato molta ambiguità", ha detto il diplomatico.

MARINE LE PEN - VICTOR ORBAN

PETER MAGYAR viktor orban discorso dopo la vittoria 2022 viktor orban incontra matteo salvini a roma