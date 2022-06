16 giu 2022 15:11

ORBAN, LA SPINA NEL FIANCO ALLE RIFORME IN EUROPA – L’UNGHERIA TANTO PER CAMBIARE PONE IL VETO! QUESTA VOLTA IL NO DI BUDAPEST RIGUARDA L’ADOZIONE DELLA MINIMUM TAX PER LE MULTINAZIONALI AL 15% IN UE – TE CREDO: IN QUESTI ANNI GRAZIE ALLE TASSE SUPER-LIGHT IL “VIKTATOR” HA POTUTO FARE DUMPING FISCALE ATTRAENDO CAPITALI ESTERI IN GRAN QUANTITÀ, E NON HA INTENZIONE DI RINUNCIARVI…