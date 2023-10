BENJAMIN NETANYAHU AL CONFINE CON GAZA

ESERCITO, ATTACCO SU LARGA SCALA SU OBIETTIVI HAMAS A GAZA

(ANSA) - TEL AVIV, 14 OTT - L'esercito israeliano sta conducendo attualmente "un attacco su larga scala" su obiettivi del terrore di Hamas nella Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.

APPELLO AL QAEDA ALLA JIHAD, 'I MUSULMANI SI MOBILITINO'

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Un appello alla Jihad è stato diffuso da Al Qaeda sui suoi canali Telegram affinché i musulmani si mobilitino in tutto il mondo per colpire obiettivi israeliani e americani. A riportare l'appello sono i servizi di intelligence Usa nei report inviati agli alleati.

In particolare, secondo quanto si apprende, nei messaggi si inviterebbero i musulmani a colpire i cittadini di religione ebraica nonché le basi militari, le ambasciate e gli aeroporti statunitensi nei paesi musulmani, dagli Emirati Arabi al Marocco, dell'Arabia Saudita al Bahrein. Si indicano come possibili obiettivi anche gli altri paesi che offrono appoggio a Israele.

CAPO HAMAS, I RESIDENTI DI GAZA NON LASCERANNO LA STRISCIA

(ANSA) - TEL AVIV, 14 OTT - "I residenti di Gaza sono profondamente radicati nel loro territorio e non lasceranno mai. Abbiamo una solo una strada che è il diritto al ritorno alle nostre terre in tutta la Palestina". Lo ha detto il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh secondo cui non ci sarà "immigrazione da Gaza in Egitto. Ringrazio il Cairo per averla impedita. La nostra decisione è di restare a Gaza".

ESERCITO,PREPARATIVI PER SIGNIFICATIVA OPERAZIONE DI TERRA



(ANSA) - TEL AVIV, 14 OTT - L'esercito israeliano ha annunciato che sta completando i preparativi per "una significativa operazione di terra" a Gaza. L'esercito ha anche detto che è pronto a "espandere l'offensiva" attraverso una "largo ventaglio di piani operativi" che includono attacchi dall'aria, dal mare e da terra.

