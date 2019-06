27 giu 2019 18:33

ORFINI, DELRIO E FARAONE DEL PD SONO SULLA SEA WATCH: ''RESTEREMO A BORDO FINCHÉ NON SBARCANO I MIGRANTI''. CON LORO MAGI DEI RADICALI E FRATOIANNI DI SINISTRA ITALIANA - CERTO CHE 'STI OLANDESI SO' STRONZETTI: ''CAPIAMO LE PREOCCUPAZIONI DELL'ITALIA E LA RINGRAZIAMO PER I SUOI SFORZI NEL FRENARE LA MIGRAZIONE INCONTROLLATA. MA ANCHE SE LA NAVE È OLANDESE, NON SIAMO OBBLIGATI A PRENDERE I MIGRANTI'' - LA CAPITANA: ''CI HANNO PROMESSO UNA SOLUZIONE RAPIDA'' – VIDEO