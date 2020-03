GRACCHIA LA LAGARDE, S'IMPENNA LO SPREAD, CROLLA LA BORSA, GOVERNO IN SUBBUGLIO: CONTE IRRITATO CON LA PRESIDENTE BCE. SCATENATI PD E 5STELLE - "ARIDATECE DRAGHI", IL LEITMOTIV CHE SI REGISTRA IN QUESTE ORE NEI PALAZZI. A QUESTO PUNTO, DOPO L'AUTOGOL(?) DELLA LAGARDE ("NON SIAMO QUI A FAR CALARE LO SPREAD"), PER L’EUROPA SI COMPLICA TERRIBILMENTE ANCHE LA PARTITA DEL MES: PER FRANCIA E GERMANIA SARÀ MOLTO PIÙ DIFFICILE OTTENERE LA FIRMA DELL'ITALIA LUNEDÌ PROSSIMO