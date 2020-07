9 lug 2020 16:45

ORMAI È FATTA. A GIORNI DOVREBBE ARRIVARE UN VIDEO DI BEPPE GRILLO IN CUI APRE ALL’ALLEANZA PD-M5S IN TUTTE LE REGIONI. DOVEVA USCIRE GIÀ LA SCORSA SETTIMANA MA POI SI È TEMPOREGGIATO PER DARE IL TEMPO A VITO CRIMI DI FAR INGOIARE IL ROSPO AI PARLAMENTARI PIÙ OSTILI. IN QUESTI GIORNI IL PRESSING DEI DUE GIUSEPPI (IL COMICO E IL CONTE) NEI CONFRONTI DEL “CAPO” POLITICO 5 STELLE SAREBBE INFATTI STATO INTENSO