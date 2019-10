OSTELLI E CASTELLI - LA VICEMINISTRA DELL’ECONOMIA FINISCE SULLA GRATICOLA PER LA NORMA SALVA-OSTELLI, CHE HA SPONSORIZZATO PER AIUTARE L’ASSOCIAZIONE ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ DI CUI È SEGRETARIO GENERALE IL SUO PORTAVOCE CARMELO LENTINO - LA LEGGE È SALTATA E LA FRONDA ANTI-DI MAIO DENTRO IL M5S LA CORCA. LEI SI DIFENDE: “ERA NATA DA EMENDAMENTI DI TUTTE LE FORZE POLITICHE”

Parlamentari 5S hanno proposto e votato un emendamento al DL Imprese per convertire in ente pubblico l’Associazione Alberghi della Gioventù il cui e' segretario dal 2012 il nuovo portavoce di Laura Castelli. Thread

Dal “Fatto quotidiano”

LAURA CASTELLI

Non solo Spadafora. Nella giornata da lupi dei dimaiani incappa anche la viceministra all' Economia Laura Castelli, accusata da alcuni dei 5Stelle per una norma salva-ostelli inserita nel decreto imprese, che prevedeva la trasformazione dell' Associazione alberghi per la gioventù (Aig), in difficoltà economica, in ente pubblico sottoposto alla vigilanza della presidenza del Consiglio. Connesso. Un testo in cui erano previsti finanziamenti all' associazione per 283 mila euro per quest' anno e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. E la Castelli finisce sulla graticola perché un suo collaboratore, Carmelo Lentino, è segretario generale proprio dell' Aig.

carmelo lentino 3

Così racconta un anonimo parlamentare al sito Politico.Eu. Ma l' emendamento per l' associazione, firmato da 5 grillini della commissione Attività produttive del Senato, aveva provocato proteste e mal di pancia già dalla sera prima. La viceministra respinge subito ogni accusa, sostenendo che la norma era stata chiesta da tutti i partiti (la sera prima, a rileggere le agenzie, Italia Viva e Leu l' avevano salutato "come una giusta soluzione"). Ma +Europa tuona contro il "conflitto d' interessi" della 5Stelle. E nelle chat del M5S il caso provoca forti discussioni.

CHIARA APPENDINO LAURA CASTELLI LAURA CASTELLI

carmelo lentino 2

Alimentate anche dalla fronda anti-Di Maio, a cui la viceministra è vicina. In giornata la norma salta, perché priva delle necessarie coperture. Ma due deputati del M5S , Marco Rizzone e Fabio Berardini, vanno ugualmente all' attacco: "Lentino è venuto anche da noi sei mesi fa a sponsorizzare la norma ma l' abbiamo fermato. Castelli era consapevole?".

Lei tira dritto. "Nessun conflitto d' interessi, io non faccio cose del genere" spiega ai suoi. E replica con una nota: "La norma era nata da emendamenti di tutte le forze politiche e da alcune proposte di legge presentate alle Camere".

