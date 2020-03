IL PAESE DEI CACHI - CHI SARÀ STATO A DIVULGARE ALLA STAMPA LA BOZZA DEL DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE SANCIVA LA CHIUSURA DELL’ITALIA DEL NORD? E PERCHÉ I QUOTIDIANI ONLINE SONO USCITI PROPRIO INTORNO ALLE 20:30 QUANDO I TG ERANO GIÀ IN CHIUSURA? UN TECNICO PUÒ AVERE QUESTA MALIZIA MEDIATICA? CERTO CHE NO... ECCO PERCHÉ TRA I GIORNALISTI IL VOCIFERARE RIPORTEREBBE, ANCORA UNA VOLTA, A ROCCO CASALINO, CONSIDERATO ORMAI DA TUTTI INADEGUATO (EUFEMISMO)

giuseppe conte e rocco casalino

DAGONEWS

In questa Italia politica senza cervello, senza senso di responsabilità, senza decenza, da ieri sera non si parla dall’altro: chi sarà stato a divulgare alla stampa la bozza del decreto del consiglio dei ministri che sanciva la chiusura della Lombardia a causa dell’emergenza Coronavirus? E perché i quotidiani online sono usciti proprio intorno alle 20:30 quando i tg erano già in chiusura? Un tecnico può avere questa malizia mediatica? Certo che no...

DECRETO DEL GOVERNO CHE HA CHIUSO LA LOMBARDIA

Ecco perché tra i giornalisti il vociferare riporterebbe, ancora una volta, a Rocco Casalino, considerato ormai da tutti inadeguato (eufemismo) a gestire questa fase. Più di un esponente di governo si sarebbe infatti lamentato in queste ore con Giuseppi. Diversi ministri gli avrebbero consigliato di affidare la comunicazione della crisi a una società esterna o a un soggetto più professionale. Cosa farà il nostro eroe?