IL PAESE DI PULCINELLA - SE PER IL "FINANCIAL TIMES" MATTEO RENZI È “DEMOLITION MAN”, CHE “METTE SOTTO SOPRA ROMA”, PER I BUROCRATI DELL’UNIONE EUROPEA CONTE È “NO-DELIVERY GUY”, VALE A DIRE “IL RAGAZZO CHE NON MANTIENE LE PROMESSE” E LIQUIDANO IL BORDELLO DEL BELPAESE, COMMENTANDO: “LA VITA NELLA SOCIETÀ DEMOCRATICHE A VOLTE PUÒ ESSERE COMPLICATA, E IN ITALIA PIÙ CHE ALTROVE”

1 - L'UE ASSOLVE RENZI: «SITUAZIONE NON DRAMMATICA»

Da “la Verità”

renzi conte

Gli amici europei non mollano Matteo Renzi, nemmeno nel momento in cui il Pd vorrebbe scatenare il fuoco di fila sull' ex alleato, definito «inaffidabile». Ieri, un funzionario dell' Eurogruppo, precisando che non sta al comitato di coordinamento esprimere giudizi sulla politica interna del Belpaese, ha commentato: «La vita nella società democratiche a volte può essere complicata, e in Italia più che altrove.

Al punto che da tempo ho rinunciato a cercare di comprendere tutte le tortuosità della vita politica interna italiana, ma mi conforta il fatto che alla fine l' Italia sembra sempre in grado di trovare soluzioni a questi problemi. Da ciò che capisco, la situazione potrebbe non essere così drammatica come può apparire a prima vista».

renzi conte

Insomma, per adesso Bruxelles non entra a gamba tesa nella crisi di governo e butta la palla in tribuna, richiamandosi alle proverbiali risorse che gli italiani tirano fuori nei momenti più difficili. La fonte Ue però anche specificato: «Mi aspetto che questi Paesi», tra cui l' Italia, che sono tra i più colpiti dalla pandemia, «siano quelli più tempestivi con gli interventi descritti nei loro piani nazionali su come affrontare la situazione.

C' è questa correlazione tra le vulnerabilità preesistenti e la coincidenza del danno dall' impatto del Covid-19. E come conseguenza di questo, l' allocazione dei fondi di Recovery e piano di resilienza è anche più concentrata verso questi Paesi più danneggiati e più vulnerabili, in cui ci sono in gioco più soldi. Mi aspetto che nella discussione nell' Eurogruppo questi Paesi informino gli altri ministri sui loro piani per usare al meglio i fondi che gli saranno forniti».

Insomma, quasi quasi il vero esame rischia di essere per Roberto Gualtieri.

renzi mejo dello sciamano di washington

2 - ITALIA VIVA PER IL FINANCIAL TIMES È «DEMOLITION MAN»

Dal “Corriere della Sera”

Matteo Renzi per il Financial Times è «Demolition man», che «mette sotto sopra Roma». Questo è il titolo dell' articolo che il giornale britannico dedica alla crisi di governo in Italia, dopo il ritiro della delegazione di Italia viva dal governo. «La crisi italiana minaccia di ostacolare il Recovery plan di Bruxelles», spiega il quotidiano finanziario.

RENZI E IL NO ALLA FIDUCIA A CONTE

E commenta: «La mossa di Renzi potrebbe essere stata pensata per rafforzare il potere di interdizione del suo piccolo partito e la sua stessa immagine personale, ma potrebbe facilmente ritorcersi contro di lui».

Si tratta del partito fondato da Matteo Renzi, ex segretario dem, nel settembre 2019, pochi giorni dopo l' insediamento del governo giallorosso. Iv è un partito moderato riformista, che fa parte in Europa del gruppo macroniano di Renew Europe.