28 set 2022 14:02

PALAZZO CHIGI SMENTISCE LA TESI E IL CONTENUTO DELL’ARTICOLO DI “REPUBBLICA” SUL PATTO DRAGHI-MELONI SU UCRAINA, NATO E CONTI PUBBLICI: “IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON HA STRETTO ALCUN PATTO NÉ HA PRESO ALCUN IMPEGNO A GARANTIRE ALCUNCHÉ” - I DRAGHI BOYS SONO PARECCHIO INCAZZATI PERCHÉ NESSUNO A “REPUBBLICA” SI E’ DEGNATO DI FARE UNA TELEFONATA DI CONFERMA - È LA TERZA VOLTA IN POCHI GIORNI CHE CHIGI SMENTISCE RETROSCENA (INVENTATI?) DI “REPUBBLICA”: ANCHE IL SOTTOSEGRETARIO GABRIELLI SMENTÌ LA NOTIZIA CHE L'ITALIA SAREBBE STATA CITATA NEL DOSSIER USA SUI FILORUSSI. NOTIZIA POI SMENTITA DA BLINKEN IN PERSONA…