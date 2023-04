1 apr 2023 12:20

PANETTA E SALAME – FABIO PANETTA È IN POLE POSITION PER PRENDERE IL POSTO DI IGNAZIO VISCO COME GOVERNATORE DI BANCA D’ITALIA. IL MANDATO DI VISCO SCADRÀ IL PRIMO NOVEMBRE E IL GOVERNO DEVE TROVARE IL SUCCESSORE DA PIAZZARE SULLA POLTRONA DI VIA NAZIONALE - MATTARELLA GIOCHERA' UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA PARTITA – ALTRI NOMI IN CAMPO? IL “DRAGHIANO” DANIELE FRANCO, MA IL SUO LEGAME CON MARIOPIO GIOCA A SUO SFAVORE - TRA I PALAZZI CIRCOLA ANCHE IL NOME DI PIERO CIPOLLONE CHE PERÒ È IN LIZZA PER PRENDERE IL POSTO DI PANETTA A FRANCOFORTE…