“FARAGE? UN ERRORE DI GIOVENTU’” – CONTE ARCHIVIA IL FLIRT CON IL RE DEGLI EUROSCETTICI BRITANNICI E IN EUROPA TORNA A BUSSARE ALLA PORTA DEI VERDI ALL’EUROPARLAMENTO PER LA DELEGAZIONE PENTASTELLATA, RIDOTTA A SEI EURODEPUTATI - L'APERTURA DEGLI ECOLOGISTI UE: "ALCUNI OSTACOLI DEL PASSATO SONO STATI RIMOSSI COME LA PRESENZA DI CASALEGGIO CHE RENDEVA TOTALMENTE OPACA LA GESTIONE DEL MOVIMENTO” - MA PER AVERE IL VIA LIBERA SERVE L’OK DI EUROPA VERDE, IL MOVIMENTO GUIDATO DA BONELLI…