(ANSA) - L'ex procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, è stato nominato da papa Francesco presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Pignatone prende così il posto del precedente presidente Giuseppe Dalla Torre.

Nella biografia pubblicata nel Bollettino della Sala stampa vaticana, si legge che Pignatone è nato a Caltanissetta 1'8 maggio 1949. Si è laureato in Giurisprudenza nel 1971 presso l'Università degli Studi di Palermo. È stato Pretore a Caltanissetta e, dal 1977, Sostituto presso la Procura della Repubblica. Nel 2008 è stato nominato dal Csm procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Nel marzo 2012 è stato nominato dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura procuratore della Repubblica di Roma.

INDAGINE IN VATICANO, PIGNATONE IN CAMPO SE CI SARÀ PROCESSO

(ANSA) - L'ex procuratore della Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone, nominato oggi da papa Francesco nuovo presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, entrerà in campo anche sul fascicolo prodotto dall'inchiesta in corso su operazioni finanziarie, e in cui sono stati acquisiti documenti della Segreteria di Stato e dell'Autorità di informazione finanziaria (Aif), se e quando il fascicolo oggi in mano al promotore di giustizia Gian Piero Milano e all'aggiunto Alessandro Diddi produrrà un processo.

Nel caso, insomma, in cui si arriverà a dei rinvii a giudizio, Pignatone - che da procuratore di Roma si è già occupato di questioni come le inchieste sullo Ior e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi - potrebbe essere il presidente della Corte o comunque deciderà chi condurrà il processo. Tra l'altro, in Vaticano Pignatone ritrova con un ruolo diverso proprio il pg aggiunto Diddi, noto avvocato romano che nella grande inchiesta su Mafia Capitale, una delle maggiori portate avanti dalla procura romana guidata da Pignatone, difendeva l'imputato Salvatore Buzzi.

