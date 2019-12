IL NUOVO GRILLO IGIENIZZATO (COME LA TOILETTE): "ANCHE NOI IN PASSATO ABBIAMO UN PO' ESAGERATO. MA ORA NON LO FACCIAMO PIÙ”, FRIGNA ORA IL BEPPE PENTITO - E STEFANO BARTEZZAGHI LO SFANCULA: “LA V DEL V-DAY NON STAVA CERTO PER "VOLEMOSE BENE" O PER "VIVA LA GENTE". DI ANNUNCI, PROMESSE, INVETTIVE E VAFFANCULI DEL PASSATO, QUALCUNO RISPONDERÀ?”