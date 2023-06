LA PARABOLA DI ELON MUSK: DA PROGRESSISTA DELLA SILICON VALLEY A IDOLO (E IDEOLOGO) DEI BIGOTTI CONSERVATORI – IL PROPRIETARIO DI TWITTER NON SOLO SPINGE LA CANDIDATURA DI RON DESANTIS, MA SI SCHIERA APERTAMENTE CONTRO LA PROPAGANDA LGBT. L’ULTIMA USCITA? HA RILANCIATO IL DOCUMENTARIO “WHAT IS A WOMAN”, DEL COMMENTATORE DI DESTRA MATT WALSH, CHE DENUNCIA LE POLITICHE CHE SPINGONO I MINORENNI A CAMBIARE SESSO. COME HA FATTO LA FIGLIA DI MUSK, VIVIAN, CHE HA DETTO DI NON VOLER AVERE NIENTE A CHE FARE CON LUI…

Elon Musk torna al centro della bufera politica, stavolta per un documentario contro il cambio di sesso fra i transgender. Una nuova polemica che dimostra come il proprietario di Twitter sia ormai diventato un agente della propaganda conservatrice […].

Il documentario si intitola “What is a Woman” ed è stato girato un anno fa da Matt Walsh, commentatore e attivista di destra, che collabora in particolare col sito The Daily Wire . Denuncia l’abuso da parte della sinistra delle politiche a sostegno dei transgender, puntando il dito soprattutto sui minorenni che vengono spinti a cambiare sesso […].

Walsh si schiera nella “guerra culturale” contro le tendenze “woke”, che è al cuore del programma politico con cui i repubblicani, e in particolare il governatore della Florida De-Santis, sperano di riconquistare la Casa Bianca. Infatti va anche oltre il tema dei trans, quando nell’ultima scena del documentario chiede a sua moglie cosa sia una donna. Lei sta preparando un panino in cucina, e gli risponde così: «Un essere umano adulto femminile, che ha bisogno di aiuto per aprire questo». Quindi porge al marito un barattolo, che Matt apre felice e soddisfatto.

Il messaggio dunque […] si allarga in generale al ruolo delle donne della nostra società, che a quanto si capisce dal sorriso di Walsh è cucinare e chiedere aiuto ai maschi per le attività che il sesso debole non è in grado di compiere.

Il documentario doveva essere rilanciato il primo giugno su Twitter, ma poco dopo i responsabili della sicurezza sulla piattaforma ne hanno limitato la visione, aggiungendo un tag che lo descriveva come “hateful conduct” perché promuoveva il “misgendering”, ossia la pratica di rifiutare o denigrare le persone per il modo in cui si identificano come genere.

Jeremy Boreing, direttore del Daily Wire , si è lamentato pubblicamente con Musk, che poco dopo è intervenuto. All’inizio ha detto che si era trattato di un errore: «Che tu sia d’accordo o meno ad usare il pronome preferito da una persona, non farlo può essere al massimo maleducato, ma non viola alcuna legge».

Elon aveva aggiunto che lui lo fa, per rispetto delle buone maniere, ma «per la stessa ragione, mi oppongo all’ostracismo o le minacce violente se viene usato il pronome sbagliato ». […] Poi però […] è andato oltre, rilanciando il tweet del documentario e incoraggiando «ogni genitore a guardarlo».

Perché «gli adulti consenzienti dovrebbero poter fare qualsiasi cosa li renda felici, purché non facciano del male agli altri, ma un bambino non è capace del consenso, che è il motivo per cui abbiamo leggi per proteggere i minorenni ». Subito si è scatenata la polemica social, a favore o contro, ma il punto va oltre il legittimo dibattito sul tema del documentario.

Questa nuova uscita infatti conferma come il proprietario di Tesla, Space X, Neuralink, Starlink e ora anche Twitter, nonché uomo più ricco al mondo, sia diventato un operativo politico del campo conservatore.

Ha detto che voterà repubblicano; ha ospitato il lancio della candidatura presidenziale di De-Santis […]; consentirà a Tucker Carlson, anchorman cacciato dalla Fox, di resuscitare la propria carriera sul social […]

