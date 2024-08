PARENTE DI TAJANI SARAI TE - ERNESTO TAJANI, RINOMATO GINECOLOGO PUGLIESE E PADRE DELLA SENATRICE DEL PD, CORRE IN SOCCORSO DELLA FIGLIA, VITTIMA DI UNA FAKE NEWS SECONDO CUI È FIGLIA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI (E AVREBBE CONVINTO IL "PADRE" AD APRIRE ALLO IUS SCHOLAE): "QUESTA STORIA MI FA RIDERE. NON SIAMO PARENTI, MA ABBIAMO UNA LONTANISSIMA ORIGINE COMUNE" - "CRISTINA HA AVUTO MODO DI CONOSCERE ANTONIO QUANDO ERA ASSESSORA A MILANO, SI SONO SALUTATI E..."

Estratto dell’articolo di Anna Puricella per www.repubblica.it

La fake news è circolata furiosamente: “La senatrice pd Cristina Tajani è figlia del ministro Antonio Tajani”.

Lei, originaria di Terlizzi e già militante in Sinistra ecologia e libertà di Nichi Vendola, è stata assessora comunale per dieci anni a Milano, per Giuliano Pisapia prima e Beppe Sala poi.

Lui è uno dei fondatori di Forza Italia, ora ministro degli Esteri. A parte il cognome non hanno in comune nulla, neanche l’appartenenza politica.

Ma sul web oltre alla parentela si insinua il sospetto che Cristina abbia convinto Antonio ad aprire sullo Ius scholae. «Questa storia mi fa ridere», dice il padre di Cristina. Di nome fa Ernesto ed è un rinomato ginecologo di Terlizzi.

Le era mai capitato che qualcuno chiedesse: «Tajani, parente»?

«No, mai. Cristina ha avuto modo di conoscere Antonio quando era assessora con Pisapia, si sono salutati, avranno parlato del cognome comune ma nient’altro».

A casa come lo chiamate? Antonio? L’altro Tajani?

«Non lo chiamiamo proprio».

Ma davvero il cognome è soltanto una coincidenza?

«Sapevo dell’esistenza di Antonio prima che diventasse politico, quando era un giornalista agli esordi. Una lontanissima origine comune c’è. La famiglia Tajani è di origine araba, è venuta in Italia intorno al 1200.

Si occupava di costruzioni, il Duomo di Salerno è stato costruito proprio dai Tajani. Poi si stabilirono a Vietri sul Mare, il nucleo di base è partito da lì, e un gruppo si è trasferito ad Amalfi per lavorare la carta, quello di Vietri si occupava di ceramica». [...]

Fra l’altro è stato in prima linea per evitare che l’ospedale di Terlizzi chiudesse.

«Fu una battaglia persa miseramente. Eravamo all'avanguardia. L'ospedale ha chiuso per la benemerita iniziativa di Raffaele Fitto e sono andato a fare il primario ad Andria, dove ho terminato la mia carriera ospedaliera. Ora lavoro come consulente per la Mater Dei».

Tornando a sua figlia Cristina, parla di politica con lei?

«Mi aggiorna su quello che fa, sulle vicende politiche che la riguardano. Ho due figlie a Milano: oltre a Cristina c’è Marcella, che è neuropsichiatra e si occupa di disturbi della alimentazione al Niguarda. Vado spesso a trovarle».

[...]

Che pensa quando dice che meglio dello Ius scholae è lo Ius soli, già proposto dal Pd?

«Penso che qualsiasi nazione civile avrebbe dovuto approvare da decenni una legge del genere. Lo Ius soli è meglio. Ma mi auguro che si arrivi almeno allo Ius scholae. Con questa situazione è difficile fare previsioni, ma ho notato con piacere che a destra qualcuno abbraccia questo principio».

Tajani, l’altro Tajani.

«Fra gli antenati comuni abbiamo Diego Tajani, avvocato e ministro nei governi Depretis. Ha difeso i reduci della spedizione di Sapri, i 300 “giovani e forti”. Non morirono tutti, i superstiti li difese lui».

