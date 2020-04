IN PARLAMENTO E NEL PD NESSUNO SI E’ RICORDATO DI FAR GLI AUGURI ALLA BOLDRINOVA – L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA: “UN PO' MI SONO OFFESA... IL COMPLEANNO L’HO FESTEGGIATO CON UN BRINDISI DAL BALCONE DEL MIO CONDOMINIO, ORMAI CON MIEI VICINI SIAMO UNA COMITIVA" - “LA FASE2? TROVO DEPRIMENTE NON POTER VEDERE GLI AMICI MA…”

LAURA BOLDRINI A UN GIORNO DA PECORA

Da Un Giorno da Pecora

Con chi festeggerò il mio compleanno oggi? “Quando tornerò a casa, verso le 19, nel mio palazzo ci sarà un flashmob, festeggerò con un brindisi collettivo dalle finestre, ormai coi miei vicini siamo diventati una comitiva di amici”.

A parlare è la deputata Pd Laura Boldrini, che oggi compie 59 anni, intervenuta al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. In Parlamento le hanno fatto gli auguri? No, non se lo è ricordato nessuno qui”. E i suoi compagni del partito del Pd? “Nessuno, infatti un po' mi sono offesa...” Perché? “L'altro giorno è stato il compleanno di un altro collega e nella chat dei deputati del Pd tutti gli hanno fatto gli auguri. Oggi niente...”

Ieri è stato il compleanno di Delrio, che è capogruppo Pd alla Camera. “Ma gli auguri li fanno anche a chi non è capogruppo. Per ora comunque non me li hanno fatti, magari più tardi...” Lei ha capito il significato del termine 'congiunti', relativo alla Fase2? “La questione poi si è chiarita”. Si riferisce agli affetti stabili? “Penso che ci siano anche degli affetti solidi anche se non stabili, quelli a cui si vuole bene ma che non si frequentano. Ad esempio potrebbe essere un affetto stabile anche la figura di una persona a cui si è legati ma che non si incontra ogni settimana”. Per qualcuno gli affetti stabili potrebbero esser considerati anche gli amici stretti, da cui, però, non si potrà andare il 4 maggio. “Lo so, lo trovo abbastanza deprimente, avrei piacere a vedere qualche amica e qualche amico ma purtroppo non si può fare. Ma ormai ci siamo – ha sottolineato Boldrini a Un Giorno da Pecora - siamo all'ultimo miglio”.

