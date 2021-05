31 mag 2021 12:57

UN PARLAMENTO DI VOLTAGABBANA - SFONDATO IL MURO DEI 200 CAMBI DI PARTITO DI DEPUTATI E SENATORI: GLI ULTIMI SONO I CONFLUITI IN "CORAGGIO ITALIA" DI TOTI E BRUGNARO - IL M5S È QUELLO CHE HA AVUTO PIÙ TRANSFUGHI: 93 IN TUTTO - IL RECORD È DI GIOVANNI MARILOTTI TRASLOCATO PER CINQUE VOLTE: DAI GRILLINI AL PD PASSANDO PER GRUPPO MISTO E AUTONOMIE - MA ANCHE DE FALCO, LA POLVERINI E UNA LEGHISTA CHE CI HA RIPENSATO DUE VOLTE IN 24 ORE...