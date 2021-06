PARLATECI DI BIBBONA - GRILLO BATTE CASSA: VILLA CORALLINA, LA UMILE DIMORA DI BEPPE-MAO IN TOSCANA, È IN AFFITTO ALLA MODICA CIFRA DI 12.750 EURO A SETTIMANA - L’ANNUNCIO È APPARSO SUL SITO DEL TOUR OPERATOR EMMA VILLAS - LA VILLA HA OTTO STANZE, HA 16 POSTI LETTO E SETTE BAGNI… – E L’ELEVATO DOVE ANDRÀ IN VACANZA QUEST’ANNO?

Da teatro di summit del Movimento 5 Stelle e incontri faccia a faccia con l'ex premier Giuseppe Conte, a casa per le vacanze per chiunque volesse soggiornarvi. Villa Corallina, la splendida dimora di Beppe Grillo a Marina di Bibbona (Livorno) è in affitto alla modica cifra di 12.750 euro a settimana: l'annuncio è facilmente reperibile su Emma Villas, realtà leader di intermediazione immobiliare di dimore e casolari di prestigio per vacanze.

La villa, otto stanze e sette bagni, che già in passato è stata affittata, come riporta il sito di Repubblica Firenze, e che Grillo dichiarò nel 2013 di voler ritirare dal mercato, ricompare dunque nel portafoglio di residenze di charme offerte in affitto per questa estate da Emma Villas. Il prezzo è tutto meritato: la casa ha 16 posti letto ed è decisamente bellissima, sia per quanto riguarda gli interni che negli spazi esterni.

