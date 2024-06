LE PAROLACCE DEL PAPA - GLI AMICI DI BERGOGLIO E I MASSIMI OSSERVATORI DEL VATICANO INSISTONO: QUELLO CHE FORSE È STATO IL PIÙ GRANDE DISASTRO DI COMUNICAZIONE DEI SUOI 11 ANNI DI PONTIFICATO (DAGO-SCOOP) NON DOVREBBE OSCURARE IL SUO RECORD DI PAPA RIFORMISTA E FAVOREVOLE ALLA COMUNITÀ LGBT - UN AMICO PERSONALE DEL PAPA: “FRANCESCO SA DI AVERE UN PROBLEMA CON IL LINGUAGGIO VOLGARE. NON È MAI STATO DIPLOMATICO" - LA GAFFE DI FRANCESCO ("FROCIAGGINE") È AVVENUTA MENTRE DISCUTEVA CON I VESCOVI LA QUESTIONE DEI CANDIDATI GAY AL SACERDOZIO. LA POSIZIONE UFFICIALE DELLA CHIESA È CHE DOVREBBERO ESSERE ESCLUSI DAL MINISTERO SE SONO SESSUALMENTE ATTIVI… (REUTERS REPORT)

CITTÀ DEL VATICANO (Reuters) - Francesco è un papa dai tanti primati: il primo ad usare quel nome, il primo dell'America Latina, il primo dell'ordine religioso dei Gesuiti. Dalla scorsa settimana, è anche il primo papa a scusarsi per aver usato un linguaggio volgare.

Francesco è stato citato dai media italiani per aver usato il termine italiano "frociaggine", in un incontro a porte chiuse del 20 maggio con i vescovi italiani.

Il Vaticano si è scusato, ma in seguito altri report italiani hanno attribuito al papa altri insulti gay, nonché un linguaggio sciovinista che associa le donne al pettegolezzo, in un incontro separato con i preti romani.

Gli amici del pontefice e i massimi osservatori del Vaticano insistono sul fatto che quello che forse è stato il più grande disastro di comunicazione dei suoi 11 anni di pontificato non dovrebbe oscurare il suo record di papa riformista e favorevole alla comunità LGBT.

Tuttavia, alcuni sostengono che la gaffe dell'87enne si inserisce in uno schema di passi falsi papali che minano la sua autorità e sollevano interrogativi sulle sue convinzioni e sul percorso di riforma che ha in mente per la Chiesa.

"Chiunque sia stato online... ha visto il papa ridotto a un meme, uno strumento di social media su cui chiunque può fare battute, alcune molto divertenti, altre di pessimo gusto", ha detto Massimo Faggioli, professore di teologia e religione. studi presso l'Università di Villanova.

"La parola di un papa dovrebbe avere un certo peso, una certa credibilità. Che tu sia d'accordo o meno con lui, normalmente penseresti che quello che dice sia ponderato... Ora è un po' più difficile pensarlo”.

Francis ha la reputazione di avere una lingua salata, soprattutto in privato, quindi, anche se gli insulti anti-gay riportati hanno scioccato molti, non sono sembrati fuori dal suo carattere per le persone che lo conoscono.

"Ovviamente non sto giustificando il suo uso di un termine offensivo... ma è normale che in privato parli in modo molto, molto diretto", ha detto il biografo papale Austen Ivereigh. "Non parla come un politico."

Un amico personale del Papa - un uomo gay argentino che lo conosce da più di 30 anni e ha chiesto di restare anonimo - ha detto che Francesco sa di avere un problema con il linguaggio volgare.

"Si definisce un 'bocon', che significa (dallo spagnolo) qualcuno che non riesce a tenere la bocca chiusa", ha detto l'uomo a Reuters. "Non è mai stato diplomatico. In realtà sono sorpreso che qualcosa del genere non sia accaduto prima."

Quando Francis andò in Irlanda negli anni '80 per cercare di imparare l'inglese, ricorda l'amico, "i suoi insegnanti erano inorriditi dal modo in cui in classe usava le parolacce inglesi che aveva imparato".

La stessa fonte ha detto che Francis ha fatto "una lunga strada in termini di apertura verso i diritti LGBT" per un uomo della sua generazione, sottolineando che è cresciuto in una famiglia molto conservatrice che considerava i divorziati - per non parlare dei gay - paria sociali.

All'inizio del suo pontificato, Francesco disse notoriamente: "Se una persona è gay e cerca Dio e ha buona volontà, chi sono io per giudicare?". L’anno scorso ha permesso ai sacerdoti di benedire i membri di coppie dello stesso sesso, innescando una sostanziale reazione conservatrice.

Ha anche pranzato in Vaticano con prostitute transgender e ha stretto uno stretto rapporto con padre James Martin, un eminente sacerdote gesuita americano che si occupa della comunità LGBT.

"L'idea che sarebbe omofobo non ha senso per me", ha detto Martin nei commenti via email. "I suoi precedenti sulle persone LGBTQ parlano da soli. Nessun papa è stato un amico più grande della comunità LGBTQ".

L'amico argentino di Francesco ha anche elogiato il sostegno del Papa alle unioni civili - anche se Francesco rimane contrario ai matrimoni tra persone dello stesso sesso - e i suoi sforzi silenziosi per aiutare le vittime di crimini omofobici in Argentina negli anni '90, "quando essere gay era dura".

Tuttavia, le parolacce del papa hanno sconvolto molti.

"Anche se inteso come uno scherzo, rivela la profondità dei pregiudizi anti-gay e della discriminazione istituzionale che ancora esistono nella nostra chiesa", ha detto in una nota Marianne Duddy-Burke, capo del gruppo cattolico per i diritti LGBT DignityUSA.

Per Andrea Rubera, portavoce del gruppo cattolico italiano LGBT Cammini della Speranza, la prima reazione è stata l'incredulità. "All'inizio pensavamo davvero che non fosse vero, che fosse qualcosa come un pettegolezzo", ha detto.

Secondo quanto riferito, la gaffe di Francesco è avvenuta mentre discuteva con i vescovi la questione dei candidati gay al sacerdozio. La posizione ufficiale della Chiesa è che dovrebbero essere esclusi dal ministero se sono sessualmente attivi.

Sia Faggioli che Ivereigh hanno affermato che la questione è particolarmente delicata per la Chiesa cattolica italiana, data è una "sottocultura" gay attiva in alcuni dei suoi seminari.

"La mia sensazione era che il Papa stesse rispondendo a una domanda su certi comportamenti nei seminari italiani, piuttosto che chiudere il sacerdozio a tutti gli uomini gay", ha detto padre Martin.

