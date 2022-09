AL PARTITO DEGLI ARTISTI LA MELONI SI E’ PIAZZATA SUL GOZZO – DOPO ELODIE, LA BERTE’, GIORGIA ANCHE DAMIANO DEI MÅNESKIN FRIGNA CONTRO LA DUCETTA: "OGGI È UN GIORNO TRISTE PER IL MIO PAESE". E POSTA LA PRIMA PAGINA DI "REPUBBLICA" - CHISSÀ COSA NE PENSERÀ LA MELONI, CHE SUI SOCIAL AVEVA DIFESO IL GRUPPO DOPO LA VITTORIA ALL'EUROVISION E LE ACCUSE SULLA PRESUNTA (E SUBITO SMENTITA) ASSUNZIONE DI COCA DA PARTE DI DAMIANO…

Per Damiano, il frontman dei Måneskin, non è stato un bel risveglio. Il cantante della superband romana è deluso dal voto degli italiani e non fa nulla per nasconderlo. Lo sfogo arriva con una stories su Instagram.

L'artista posta la prima pagina di Repubblica con la foto di Giorgia Meloni e la notizia della vittoria del centrodestra. Poi il commento: "Oggi è un giorno triste per il mio Paese". Un messaggio diretto ai fan di tutto il mondo e destinato quindi a fare il giro del globo.

Chissà cosa ne penserà Meloni, che sui social aveva difeso il gruppo dopo la vittoria all'Eurovision e le accuse sulla presunta (e subito smentita) assunzione di stupefacenti in diretta tv proprio da parte di Damiano. "Da giorni leggiamo surreali polemiche contro i Måneskin, colpevoli di aver fatto conquistare l’Eurovision all’Italia. E sono tante le critiche, anche di pessimo gusto, che arrivano in particolare dai francesi.

Finalmente oggi la tv pubblica di Parigi ha fatto sapere che il voto è estremamente chiaro a favore dell’Italia e che non ha alcuna intenzione di sporgere un reclamo. La prossima volta imparino a perdere sportivamente, senza dover gettare fango addosso a dei bravissimi artisti che hanno meritato la vittoria con impegno e passione. Bravi ragazzi per questo straordinario risultato e complimenti anche per aver dichiarato apertamente di non aver fatto uso di droghe: un bel messaggio, soprattutto per i giovani", scriveva la leader di Fratelli d'Italia il 24 maggio 2021.

Parole che a quanto pare non hanno fatto breccia nel cuore di Damiano, in tour all'estero e quindi lontani dalle urne della Capitale. Ma a questo punto c'è da scommetterci: il cantante avrebbe votato tutto tranne che Fratelli d'Italia.

