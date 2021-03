DI-PARTITO DEMOCRATICO – ZINGARETTI SI VUOLE INCATENARE AL NAZARENO, MA MARCUCCI LO GELA: “IL CONGRESSO DOVREBBE ESSERE FATTO DOPO LE AMMINISTRATIVE, PARTENDO ENTRO LA FINE DELL’ANNO” - “CI VUOLE UN ATTEGGIAMENTO DI MAGGIORE SPINTA, PRETENDO CHE IL MIO PARTITO SIA PROTAGONISTA E DETTI L’AGENDA” - “ORLANDO? FOSSI IN LUI MI DIMETTEREI, IL RUOLO DI MINISTRO È MOLTO IMPEGNATIVO…”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Zingaretti? “Credo che ci voglia un atteggiamento di maggiore spinta, si deve stare dentro questa maggioranza da protagonista, senza subire questa alleanza. Pretendo che il mio partito e il mio segretario siano protagonisti e dettino l'agenda”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Marcucci, capogruppo PD al Senato. Cosa ne pensa dell'ipotesi del Congresso Pd nel 2023? “Assolutamente no. Secondo me dovrebbe esser fatto dopo le amministrative, partendo entro la fine dell’anno”. E quando si terranno, a suo avviso, le elezioni amministrative? “Secondo me si fanno o a luglio o a settembre”, ha detto Marcucci a Rai Radio1.

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Se Orlando si deve dimettere dal suo ruolo nel Pd? “Fossi in lui mi dimetterei perché ruolo di ministro molto impegnativo. Prima dell'ingresso nel governo Conte avevamo due vicesegretari. La De Micheli, ovviamente, poi si è dimessa quando è diventata ministro”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Marcucci, capogruppo PD al Senato.

