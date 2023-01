PASQUA CON CHI VUOI – IL GOVERNO STA PENSANDO DI ANTICIPARE LA DECISIONE SUL RINNOVO DEI VERTICI DELLE PARTECIPATE A RIDOSSO DELLA FESTIVITÀ (9 APRILE), PER ANDARE INCONTRO AI DESIDERATA DEL MERCATO – SECONDO “MF” I PROXY ADVISORS LAMENTANO L’ABITUDINE DI INDICARE I NOMI SOLO ALL’ULTIMO MOMENTO – IN BALLO CI SONO 70 POLTRONE: I TERMINI SCADONO IL 15 APRILE, MA PER LE QUOTATE IL PASSAGGIO DI MANO DEVE ESSERE FATTO ALMENO 25 GIORNI PRIMA DELL’ASSEMBLEA...

Estratto dell’articolo di Andrea Pira per “MF”

A ridosso di Pasqua il governo svelerà i nomi dei manager chiamati a guidare per il prossimo triennio le grandi quotate di Stato. Il 15 di aprile […] scadono infatti i termini entro i quali dovranno essere depositare le lista dei candidati per le partecipate pubbliche.

Per le quotate, le tempistiche indicano che questo passaggio deve essere fatto 25 giorni prima dell’assemblea convocata per deliberare la nomina degli organi sociali. Tre giorni dopo i nomi sono resi pubblici ai soci.

Calendario alla mano questo avverrà a metà aprile, prendendo come riferimento l’assemblea dell’Eni, prevista per il prossimo 10 maggio.

Le altre seguiranno, anche se i calendari finanziari non sono ancora stati diffusi. Oltre al Cane a sei zampe, nella tornata primaverile rientrano Enel, Poste, Leonardo, Enav e il Monte dei Paschi. Tempi serrati, quindi.

Non è comunque da escludere che il governo possa imprimere una ulteriore accelerata e venire incontro ai desiderata del mercato. Come segnalato dal MF-Milano Finanza lo scorso 18 gennaio i proxy advisors lamentano, infatti, l’abitudine di indicare i nomi soltanto all’ultimo giorno utile, mentre secondo le best practices necessiterebbe di 30-35 giorni per valutare nuovi nominativi.

[…] Quotate a parte in ballo sono, però, circa 70 le società che andranno al rinnovo. […] Alcuni dei papabili contattati, manager vicini al centrodestra dai tempi di Berlusconi, devono però fare i conti con i paletti imposti ai pensionati, che non possono ricevere emolumenti per la carica.

Intanto, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, ha chiamato a raccolta i ceo del mondo dei trasporti per uno scambio di vedute con l’omologo tedesco Volker Wissing. L’appuntamento è per il 31 gennaio. […]

