1 giu 2020 09:49

DALLA PASSEGGIATA A TOKYO ALLA MARCIA SU ROMA - VE LO RICORDATE? ERA IL ''FARMACISTA'' CHE DAL GIAPPONE RACCONTÒ AGLI ITALIANI DELL'AVIGAN, IL FARMACO CON CUI IL SOL LEVANTE STAVA DEBELLANDO IL CORONAVIRUS - IN REALTÀ CRISTIAN ARESU ERA UN VENDITORE DI VIDEOGIOCHI CHE ORA SI RIVEDE IN PIAZZA CON CASAPOUND, CIOÈ QUELLI CHE DICONO CHE IL VIRUS NON ESISTE. MA SE NON ESISTE, COME SI FA A CURARLO CON L'AVIGAN?