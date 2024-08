PATTO AL PESTO – GIUSEPPE CONTE HA ASSICURATO AD ANDREA ORLANDO CHE LO APPOGGERÀ NELLA CORSA ALLA PRESIDENZA DELLE REGIONE LIGURIA – I DUE SI SONO APPARTATI IN PARLAMENTO QUALCHE GIORNO FA, E PEPPINIELLO È STATO CHIARISSIMO CON L’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: “IL M5S TI SOSTERRÀ, CON O SENZA RENZI, MA DOBBIAMO FAR DIGERIRE LA SCELTA ALLA BASE” – TRADOTTO: CONTE CONTINUERÀ A FARE MELINA, PER TENERE TRANQUILLI I SUOI, PER DIMOSTRARE DI TENERE TESTA AL PD. MA IN REALTÀ L’ACCORDO È RAGGIUNTO…

Estratto dell’articolo di Pasquale Napolitano per “il Giornale”

GIUSEPPE CONTE AL PARLAMENTO EUROPEO

Giuseppe Conte e Andrea Orlando siglano il patto della buvette: via libera all'intesa tra Pd e M5s per le Regionali in Liguria. I grillini «rottamano» Ferruccio Sansa (per il dispiacere del direttore de Il Fatto Marco Travaglio) e appoggeranno la corsa dell'ex ministro della Giustizia verso la presidenza della Regione Liguria.

L'accordo è stato raggiunto due giorni fa a Montecitorio. Il Giornale è in grado di ricostruire il contenuto del colloquio riservato intercorso tra Orlando e Conte. Ore 16,15 di mercoledì 7 agosto: l'ex Guardasigilli e il capo dei Cinque stelle si appartano nel corridoio della Camera dei deputati a pochi passi dell'ufficio postale del Parlamento.

andrea orlando foto di bacco

In Aula è in corso il dibattito sul Dl Carceri: è l'ultima maratona prima della pausa estiva. Conte e Orlando parlano animatamente e si confrontano sul futuro della Liguria. Conte non ha dubbi: «Andrea, il M5s ti sosterrà, con o senza Renzi, per la presidenza della Regione Liguria. Puoi considerare l'accordo fatto». Orlando incassa il sostegno e tende la mano all'alleato: «Hai bisogno di tempo per ufficializzare l'intesa?».

Conte è netto: «Sì, dobbiamo far digerire la scelta alla base e ad alcuni dirigenti che sono perplessi sul tuo nome». Il candidato pectore del Pd per la poltrona di governatore non si scompone e accetta le condizioni poste da Conte: «Ok, nessun problema. Continuiamo a dire prima i programmi, il progetto per la Liguria e poi i nomi». Conte è d'accordo: «Perfetto, continuiamo così. Ho bisogno di far passare il messaggio: prima il programma e poi la scelta del candidato».

GIUSEPPE CONTE E ELLY SCHLEIN

Orlando: «Sono sulla tua linea, informerò Elly della tua richiesta». […] sia Orlando che Conte si impegnano a continuare con un'altra narrazione: «Prima i programmi e poi i nomi». E soprattutto il capo dei Cinque stelle continuerà a fare melina sulla Liguria. Con un solo obiettivo: tenere tranquilli i suoi. Dimostrare all'esterno di voler tenere testa al Pd.

In realtà l'accordo per l'appoggio al candidato Pd Orlando è raggiunto. […] I dubbi grillini sulla candidatura di Orlando sono semplicemente bluff. Il patto tra Pd e M5s è chiuso. E con ogni probabilità si aggiungerà anche Matteo Renzi.

Conte […] ha ricevuto garanzie sui posti in giunta e in un'eventuale amministrazione rossa in Liguria. […]

andrea orlando elly sclhein matteo renzi giuseppe conte partita del cuore