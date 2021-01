PAX AMERICANA - JOE BIDEN NON INTENDE APRIRE UNA NUOVA PROCEDURA DI IMPEACHMENT NEI CONFRONTI DI DONALD TRUMP - LO RIPORTA LA CNN CITANDO FONTI VICINE AL PRESIDENTE - E FORSE ANCHE PER QUESTO, TRUMP LANCIA UN APPELLO ALLA RICONCILIAZIONE DOPO AVER AIZZATO I SUOI SUPPORTER: "E' L'ORA DI RAFFREDDARE GLI ANIMI E DI RIPRISTINARE LA CALMA. BISOGNA TORNARE ALLA NORMALITÀ DELL'AMERICA. IL MIO OBIETTIVO ORA È DI ASSICURARE UNA TRANSIZIONE DEI POTERI TRANQUILLA E ORDINATA" - E' MORTO UN AGENTE FERITO NEGLI SCONTRI AL CONGRESSO

trump biden

FONTI BIDEN CONTRARIO A IMPEACHMENT E RIMOZIONE TRUMP

(ANSA) - Joe Biden non ha alcun desiderio di aprire una nuova procedura di impeachment nei confronti di Donald Trump e non ha alcuna intenzione di intervenire sull'ipotesi del ricorso al 25mo emendamento. Lo riporta la Cnn citando fonti vicine al presidente eletto degli Stati Uniti. Quest'ultimo preferirebbe rimanere concentrato sul suo insediamento alla Casa Bianca il 20 gennaio e considererebbe l'eventuale rimozione di Trump un atto che non aiuterebbe a unificare il Paese.

TRUMP LANCIA UN APPELLO ALLA RICONCILIAZIONE

trump biden

(ANSA) - Donald Trump, in un video in cui si rivolge agli americani, si è detto scandalizzato dalla violenza avvenuta in Congresso e ha lanciato un appello alla riconciliazione nel Paese. "E' l'ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità dell'America", ha aggiunto Trump nel video postato su Twitter. "Voi non rappresentate il nostro Paese e chi ha infranto la legge pagherà", ha poi affermato rivolto a chi ha assaltato la sede del Congresso.

TRUMP, IL 20 GENNAIO SI INSEDIA NUOVA AMMINISTRAZIONE

Biden Trump

(ANSA) - Donald Trump, rivolgendosi agli americani, per la prima volta riconosce che il 20 gennaio si insedierà una nuova amministrazione, senza però mai nominare Joe Biden. "Il mio obiettivo ora è di assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata", ha aggiunto.

TRUMP AI FAN, 'DELUSI MA NOSTRO VIAGGIO SOLO ALL'INIZIO'

(ANSA) - "So che siete delusi ma voglio anche che sappiate che il nostro incredibile viaggio è solo all'inizio": così, rivolgendosi ai suoi sostenitori, Donald Trump conclude il video postato su Twitter e girato alla Casa Bianca.

USA: MORTO UN AGENTE FERITO NEGLI SCONTRI AL CONGRESSO

DONALD TRUMP JOE BIDEN

(ANSA-AFP) - Un agente della polizia del Congresso è morto in seguito alle ferite riportate durante l'assalto dei fan di Donald Trump a Capitol Hill. Lo ha reso noto la polizia. L'agente Brian Sicknick stava "rispondendo alle rivolte di mercoledì 6 gennaio al Campidoglio ed è stato ferito mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti - si legge in una nota -. Tornato in caserma è poi crollato. Portato in ospedale è però morto in seguito alle ferite".