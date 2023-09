IL PD ANCHE CON CAPPATO FINIRA’ GABBATO! LA SCHLEIN ROMPE GLI INDUGI E A MONZA APPOGGIA LA CANDIDATURA DEL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI MARCO CAPPATO PER CONQUISTARE IL SEGGIO DA SENATORE CHE FU DI BERLUSCONI – IL GRANDE FAVORITO RESTA ADRIANO GALLIANI (SOSTENUTO DAL CENTRODESTRA) TANTO PIU’ CHE I DEM MONZESI NON VEDONO DI BUON OCCHIO CAPPATO, PERCHÉ IN PASSATO, IN BRIANZA, HA SOSTENUTO CANDIDATI DEL CENTRODESTRA. GLI STRALI DELLA MALPEZZI (MINORANZA DEM) - E ANCHE CONTE NON GRADISCE CAPPATO...

Niccolò Carratelli per “la Stampa” - Estratti

marco cappato

Il Partito democratico sosterrà Marco Cappato nel collegio uninominale di Monza. Elly Schlein ha deciso di appoggiare la candidatura del tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che si è candidato in autonomia per conquistare il seggio da senatore che fu di Silvio Berlusconi.

A gestire la pratica, per conto della segretaria, è stato Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Nazareno: «Il Pd, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario, che premia chi ottiene anche solo un voto in più, ha ritenuto di privilegiare l'alleanza più larga possibile tra le forze che si oppongono alla destra – spiega –. Per questo, anche se avremmo potuto presentare autorevoli candidature espressione del Pd locale, abbiamo ritenuto di non frammentare lo schieramento che si oppone alla destra e appoggiare la candidatura di Cappato».

Marco Cappato

Del resto, è noto che i dem monzesi avrebbero preferito puntare su qualche esponente locale e non vedono di buon occhio Cappato, perché in passato, in quel territorio, ha sostenuto candidati del centrodestra. Beghe brianzole, che alla fine sono state messe in secondo piano dai vertici del Nazareno.

(…)

L'ex capogruppo Simona Malpezzi, ad esempio, non nasconde la delusione: «I territori devono essere messi nella condizione di scegliere i candidati, soprattutto in un collegio uninominale – dice –. Ogni territorio ha una storia a sé e mi dispiace che in questo caso non si sia agito per un loro protagonismo. Purtroppo sì è arrivati tardi e si è persa una occasione».

Per capire se Schlein ha giocato bene le sue carte bisogna aspettare le elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre. Quando avremo in campo, a questo punto, un vero fronte alternativo al candidato del centrodestra Adriano Galliani (in corsa c'è anche Cateno De Luca).

elly schlein alla festa del fatto quotidiano

Cappato, infatti, aveva già incassato il sostegno di Azione, +Europa, Sinistra italiana e Verdi. Insomma, per ricostituire l'alleanza che porta avanti la battaglia sul salario minimo e testarla a livello elettorale nella sfida di Monza manca solo il Movimento 5 stelle, che non ha ancora indicato un proprio candidato. Dal quartier generale di via di Campo Marzio, però, fanno capire che il profilo di Cappato non incontra il gradimento di Giuseppe Conte. Il quale, in ogni caso, ha pochi giorni per decidere, perché la scadenza per la presentazione delle candidature, con relativi simboli, è lunedì.

MARCO CAPPATO PROMUOVE IL REFERENDUM EUTANASIA