IL PD FESTEGGIA MA HA PERSO CIRCA 100MILA VOTI DALLE POLITICHE DELL'ANNO SCORSO, A CAUSA DELL'AFFLUENZA PIÙ BASSA (56% VS 73%). I 5 STELLE NE HANNO PERSI 6,2 MILIONI, MENTRE LA LEGA IN UN ANNO NE ACCHIAPPA 3,4 MILIONI. E RISPETTO ALLE EUROPEE 2014 HA GUADAGNATO 7,5 MILIONI DI VOTI - FORZA ITALIA PERDE 2,2 MLN DI VOTI DALLE EUROPEE 2014 E PURE DALLE POLITICHE 2018

A scrutinio quasi ultimato (61.449 sezioni su 61.576), variazione in voti assoluti rispetto alle Europee 2014:



Lega +7.451.000

PD -6.028.000

M5S -1.252.000

FI -2.266.000

FDI +717.000#Europee2019 #maratonaYouTrend #maratonamentana — YouTrend (@you_trend) 27 maggio 2019 A scrutinio quasi ultimato (61.449 sezioni su 61.576), variazione in voti assoluti rispetto alle Politiche 2018:



Lega +3.441.000

PD -121.000

M5S -6.189.000

FI -2.258.000

FDI +292.000#Europee2019 #MaratonaYouTrend #maratonamentana #ElezioniEuropee — YouTrend (@you_trend) 27 maggio 2019 Un anno fa il Pd era al 18,7%, oggi al 22,7.

Sei mesi fa nei sondaggi era al 16, oggi al 22,7.

Sei mesi fa era terzo in tutti i sondaggi, oggi secondo.



Vittoria? Proprio no. Tenuta sì.



Paragonare valori assoluti di ieri con 2018 non ha senso, con 15 punti di affluenza in meno.. — Giovanni Diamanti (@giodiamanti) 27 maggio 2019

(ANSA) - E' stata del 56,10% l'affluenza in Italia alle elezioni europee 2019, in calo rispetto al 58,69% della precedente consultazione di riferimento. Lo rileva il Viminale. L'affluenza più alta è stata in Umbria (67,7%) ed Emilia-Romagna (67,3%), la più bassa in Sardegna (36,25%) e in Sicilia (37,51%). In calo l'affluenza anche per le elezioni comunali, dove è andato a votare il 68,01% degli aventi diritto. Alle scorse omologhe il dato era del 70,97%.