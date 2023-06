IL PD MEJO DI TAFAZZI! GRAMELLINI SUL CASO CIANI: "A SOSTITUIRE IL FIGLIO DI DE LUCA CON UNO NON ISCRITTO AL PD È STATA LA NUOVA SEGRETARIA DEL PD SCHLEIN, CHE NON ERA ISCRITTA AL PD NEANCHE LEI. NON È AFFATTO VERO CHE IL PD È CAMBIATO. AL CONTRARIO, RIMANE UNA SOLIDA CERTEZZA, UNA ROCCIA DI PURO MASOCHISMO CHE SI ERGE AL CENTRO DEL SISTEMA CON IMMUTABILE SPREZZO DEL RIDICOLO. SONO SEDICI ANNI CHE A GUIDARLO È SEMPRE LO STESSO OMINO AUTOLESIONISTA, IL COMPAGNO TAFAZZI..."

Estratto dell'articolo di Massimo Gramellini per il Corriere della Sera

Paolo Ciani

Il nuovo vicecapogruppo alla Camera del Pd, Paolo Ciani, non è iscritto al Pd e ha fatto subito sapere di non avere alcuna intenzione di iscriversi al Pd, anche perché è già iscritto a un altro partito; inoltre ha votato contro le armi all’Ucraina in contrasto con la linea del Pd.

Riassunto delle puntate precedenti (mi sta venendo il mal di testa). Il predecessore del vicecapogruppo non-Pd del Pd si chiamava De Luca proprio come il presidente della Campania, e non si tratta di un caso di omonimia.

ELLY SCHLEIN

E questo accade nel partito che ogni giorno rinfaccia alla Meloni di muoversi secondo logiche di clan.

Dimenticavo: a far fuori il figlio di De Luca in quanto figlio di De Luca per sostituirlo con un non iscritto al Pd è stata la nuova segretaria del Pd Elly Schlein, che, fino a poco prima di diventarlo, non era iscritta al Pd neanche lei.

Tutto chiaro? Chiarissimo, direi.

TAFAZZI

Non è affatto vero che il Pd è cambiato. Al contrario, rimane una solida certezza, una roccia di puro masochismo che si erge al centro del sistema con immutabile e spavaldo sprezzo del ridicolo. E non è affatto vero che ha cambiato dieci leader in sedici anni, perché sono sedici anni che a guidarlo con encomiabile coerenza è sempre lo stesso omino autolesionista immortalato dal comico Giacomo Poretti: il compagno Tafazzi.

