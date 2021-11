PECHINO HA IL SUO NUOVO IMPERATORE - IL PLENUM DEL PARTITO COMUNISTA CINESE INCORONA (A VITA?) XI JINPING E IL SUO "MARXISMO DEL VENTUNESIMO SECOLO": "E' IL NUCLEO DEL COMITATO CENTRALE E DEL PARTITO" - LA RISPOSTA MUSCOLARE AGLI STATI UNITI: "CONDANNIAMO CON ASSOLUTA DETERMINAZIONE GLI ATTI SEPARATISTI DELL'INDIPENDENZA DI TAIWAN" E LE "INTERFERENZE ESTERNE"

IL PCC GLORIFICA XI JINPING, 'È IL MARXISMO XXI SECOLO'

(ANSA) - Il pensiero di Xi Jinping "sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era è il marxismo cinese contemporaneo, il marxismo del XXI secolo e l'essenza della cultura e dello spirito cinesi".

Lo si legge nel comunicato diffuso dopo il Plenum del Pcc, che ha approvato il "rapporto di lavoro" di Xi. Il partito "ha stabilito il compagno Xi Jinping come 'nucleo' del Comitato centrale e dell'intero partito", e la sua posizione guida "nella nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi". È decisivo per "il grande ringiovanimento della nazione cinese".

CINA: CHIUSO PLENUM PCC, 'APPROVATA RISOLUZIONE STORICA'

(ANSA) - Il sesto Plenum del Partito comunista cinese ha chiuso oggi i suoi lavori, approvando una "risoluzione storica" presentata da Xi Jinping. Lo riferisce l'agenzia Xinhua. Il Plenum, in base a una lunga dichiarazione diffusa dalla Xinhua ai media ufficiali, ha sottolineato che "l'intero Partito deve sempre mantenere legami in carne e ossa con il popolo. Continueremo a realizzare, salvaguardare e sviluppare gli interessi fondamentali della stragrande maggioranza del popolo e a unire e a guidare il popolo cinese di tutte le etnie e gruppi nella lotta per una vita migliore".

Tutto il Partito "deve tenere a mente che nasciamo nelle difficoltà e moriamo nella comodità, tenere a mente la lungimiranza, essere vigili in tempi di pace e continuare a portare avanti il ;;grande nuovo progetto di costruzione del Partito in la nuova era". Il Plenum ha rimarcato la necessità di sostenere "un governo rigoroso del Partito e di promuovere fermamente la condotta del Partito, un governo pulito e la lotta alla corruzione. Faremo in modo che la causa del socialismo con caratteristiche cinesi sia irremovibile e indomita". Il XX congresso del Pcc è stato convocato per la seconda metà del 2022.

TAIWAN: CINA, OPPOSIZIONE ASSOLUTA A INDIPENDENZA

(ANSA) - Aderendo "a 'un Paese, due sistemi" e portando avanti la riunificazione della madrepatria", il Comitato centrale del Partito comunista cinese ha adottato "una serie di misure per affrontare sia i sintomi sia le cause profonde, implementando fermamente 'i patrioti che governano Hong Kong e Macao" e spingendo "la situazione a Hong Kong per ottenere una transizione importante dal caos alla governance". Il Comitato centrale, si legge nel comunicato diffuso alla fine del sesto Plenum, si oppone "con assoluta determinazione agli atti separatisti dell'indipendenza di Taiwan" e alle "interferenze esterne".

