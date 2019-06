26 giu 2019 11:05

PECUNIA NON OLET: I GRILLINI APRONO ALL’INGRESSO DI ATLANTIA IN ALITALIA - DOPO UN VERTICE A PALAZZO CHIGI, SI RIAPRE LA PARTITA PER LA COMPAGNIA DI BANDIERA E SALTA IL TABÙ M5S SUL GRUPPO DEI BENETTON - VOCI GRILLINE: “NON CI SARÀ NESSUNO SCAMBIO CON AUTOSTRADE” - IL TITOLO ATLANTIA PARTE MALE (-3%) PER I TIMORI DI UNA REVOCA DELLE CONCESSIONI…