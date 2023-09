29 set 2023 16:04

PEDRO, PEDRO, PEDRO, PE! SPAGNA ANCORA SENZA GOVERNO: NO DEFINITIVO DEL CONGRESSO ALLA FIDUCIA AL LEADER POPOLARE FEIJÓO. SI RIAPRE LA PORTA PER PEDRO SÁNCHEZ (CHE PERO’ PER AVERE LA MAGGIORANZA DEVE SCENDERE A PATTI CON I SEPARATISTI CATALANI DI PUIGDEMONT) - LA PALLA ORA PASSA AL RE CHE, GIÀ ALL’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA, DOVREBBE AFFIDARE AL LEADER SOCIALISTA UN NUOVO INCARICO PER FORMARE IL GOVERNO… PS. E' DISPOSTO SANCHEZ A CONCEDERE IL REFERENDUM PER L'INDIPENDENZA DELLA CATALOGNA?