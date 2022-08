UN PELOSI SULLO STOMACO - IL TIMORE DELLA CASA BIANCA E’ CHE LA VISITA DI NANCY PELOSI A TAIWAN SPINGA LA CINA A VENDICARSI, FORNENDO ARMI E DRONI A PUTIN - FINORA XI JINPING SI E’ RIFIUTATO TEMENDO DI PERDERE I SUOI DUE MERCATI PRINCIPALI, QUELLO AMERICANO E QUELLO EUROPEO - MA ORA DOPO LA “PROVOCAZIONE” DEL VIAGGIO DELLA PELOSI, PECHINO POTREBBE CAMBIARE IDEA E SCHIERARSI PIU’ APERTAMENTE CON MOSCA SULLA QUESTIONE UCRAINA…

Estratto dell’articolo di Anna Guaita per “il Messaggero”

«Sconsiderato, pericoloso e irresponsabile». Lapidario, il notissimo e rispettato commentatore del New York Times Thomas Friedman ha bollato il viaggio di Nancy Pelosi nell'isola di Taiwan […] Friedman ha dato voce […] alle paure che l'Amministrazione […] cioè che questa sfida a Pechino possa rompere quel delicatissimo balletto diplomatico che Joe Biden ha ingaggiato con Xi Jinping a proposito della guerra in Ucraina.

Xi ha dato supporto politico ed economico alla Russia, ma finora non ha messo sul tavolo quel che Putin gli chiede con insistenza: armi e droni. Fino a che l'esercito di Putin non ha gli stessi droni di alta tecnologia che l'Occidente ha dato all'esercito di Zelensky, è possibile sperare che l'invasione non abbia successo.

L'intelligence americana conferma che le pressioni di Putin per le armi cinesi va crescendo, man mano che passano i mesi di guerra e il suo arsenale si svuota […] Finora Xi ha ascoltato le pressioni degli americani, che gli hanno fatto notare che schierarsi anche militarmente con Putin significherebbe perdere i suoi due più importanti mercati, quello americano e quello europeo.

[…] Taiwan è preziosa per gli Usa e non solo per loro. Oltre ad essere la maggiore produttrice di chip, l'isola si trova in una posizione critica all'interno della prima catena di isole, e fa da àncora a una rete di Paesi alleati e partner degli Usa che si estendono dall'arcipelago giapponese fino alle Filippine e al Mar Cinese Meridionale. Una rete che varie volte le Amministrazioni Usa hanno definito «fondamentale per la sicurezza della regione e per la difesa degli interessi vitali americani nell'Indo-Pacifico». Per di più Taiwan si trova lungo le principali rotte commerciali per gran parte del commercio mondiale e del trasporto di energia. […]