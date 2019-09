LE PEN D'AMOUR (MA PURE POLITIQUES) - MARINE E LOUIS ALIOT SI SEPARANO: ''MA TRA NOI C'È MOLTO AFFETTO, POLITICAMENTE RESTIAMO SULLA STESSA LINEA. RESTERÒ SEMPRE MARINISTA'' - DA MESI ''LOULOU LA PURGE'', SOPRANNOMINATO COSÌ PER AVER ELIMINATO PARTE DELLA VECCHIA GUARDIA DEL PARTITO, DISERTAVA LE RIUNIONI DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL. E QUANDO 'CLOSER' SPARO' LA LORO CRISI IN PRIMA PAGINA, RISPOSERO CON UN BACIO SU TWITTER

(ANSA) - E' la fine di un grande amore 'sovranista': dopo dieci anni di vita insieme finisce la love story tra la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, e il vicepresidente del partito Louis Aliot. "Sono cose che accadono ad un matrimonio su due", ha dichiarato Aliot, annunciando la separazione al quotidiano L'Opinion, aggiungendo che tra i due c'è ancora "molto affetto" e che politicamente rimangono "sulla stessa linea".

"Sono sempre stato un sostegno. Sono e resterò sempre marinista", ha assicurato il deputato lepenista, ora candidatosi a Perpignano in vista delle elezioni municipali del prossimo anno (ma questa volta senza l'etichetta del Rassemblement National). Secondo L'Opinion, nel partito alleato di ferro della Lega di Matteo Salvini, questa separazione era ormai "un segreto di Pulcinella". Aliot aveva passato l'estate nel sud della Francia, mentre Marine Le Pen ha soggiornato in Bretagna e a Mont-de-Marsan. Senza nascondere la loro relazione, i due sono sempre stati molto discreti sulla loro vita privata, tracciando una netta distinzione tra politica e sentimenti. Nessun commento, invece, sulle cause della rottura.

MARINE SI SEPARA - VICENDA PRIVATA E ANCHE POLITICA

Stefano Montefiori per il ''Corriere della Sera''

Louis Aliot, da dieci anni compagno di Marine Le Pen e da ancora più tempo suo braccio destro in politica, ha annunciato la separazione dalla leader del Rassemblement national.

«Succede a un matrimonio su due», ha minimizzato Aliot (che pure non era sposato con MLP) parlando all 'Opinion . «C' è ancora molto affetto tra noi, e politicamente restiamo sulla stessa linea. Sono e resterò sempre marinista».

La dichiarazione di Aliot conferma voci di crisi che si basavano su vicende politiche, prima fra tutte la mancata candidatura dell' ex vice-presidente del Front National alle europee dello scorso maggio, quando invece era attesa la sua nomina a capolista. «Preferisco dedicarmi a Perpignan e preparare le municipali», aveva spiegato Aliot. Ma benché tenga molto a diventare sindaco della città al confine con la Spagna le elezioni sono a marzo 2020, e secondo un' altra ricostruzione sarebbe stata proprio Marine a escluderlo dalle europee «altrimenti continueranno a dire che il partito è un' impresa a conduzione famigliare».

Da mesi Louis Aliot disertava le riunioni del Rassemblement national a Nanterre restando nel Sud e in particolare nella circoscrizione dei Pirenei dove è stato eletto, mentre Marine Le Pen viveva tra Parigi e la roccaforte del partito a Hénin-Beaumont nel Nord, all' altro capo della Francia. La ormai ex coppia è sempre stata riservata, evitando per quanto possibile le fotografie rubate e pure quelle posate (specialità entrambe dell' ex presidente François Hollande, da Ségolène Royal a Valérie Trierweiler a Julie Gayet).

Ma le vicende di Aliot e Le Pen hanno comunque un interesse pubblico e conseguenze politiche, perché a metà degli anni Duemila fu l' avvocato Aliot a sostenere la figlia di Jean-Marie Le Pen nella lunga opera di rottura con il passato. «Loulou la purge», veniva chiamato dai nemici, perché fu lui a eliminare politicamente almeno parte della vecchia guardia estremista e petainista del FN. La fine della coppia coincide con un passo indietro di Aliot nella vita politica.

