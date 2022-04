LE PEN DEGLI EUROPOPULISTI - LA SCONFITTA DI MARINE LE PEN MANDA IN CRISI ORBAN E I SOVRANISTI DI MEZZA EUROPA, SALVINI IN TESTA - DA DIVERSE SETTIMANE NON SI SVOLGONO PIÙ RIUNIONI DEL GRUPPO DI VISEGRAD, CHE RIUNISCE POLONIA, UNGHERIA, REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA, A CAUSA DELLE PROFONDE DIFFERENZE SULLA QUESTIONE DELLE CONSEGNE DI ARMI A KIEV, RIFIUTATE CATEGORICAMENTE DALL'UNGHERIA…

Articolo di “Le Monde” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L'ungherese Viktor Orban – leggiamo su Le Monde - sperava che una vittoria di Marine Le Pen gli avrebbe permesso di rifondare una destra europea sovranista.

Andando a inaugurare la Fiera della formazione professionale ungherese a Budapest lunedì 25 aprile, Viktor Orban non ha avuto tempo di commentare i risultati delle elezioni francesi, dove la sua alleata Marine Le Pen ha subito una sconfitta alle urne il giorno prima. "Le forze nazionali hanno vinto le elezioni parlamentari tre settimane fa con un sostegno senza precedenti", si è vantato il primo ministro nazionalista, ma questo riguardava la sua rielezione schiacciante del 3 aprile. Eppure quasi tutti i capi di stato e di governo europei, compresi i suoi alleati polacchi, si sono congratulati con Macron domenica sera.

Questo silenzio non è una sorpresa. Macron ha usato il sovranista ungherese come uno spaventapasseri durante tutta la campagna e non si è ancora congratulato con Orban per la sua rielezione. Ma, soprattutto, la sconfitta di Marine Le Pen vanifica tutti i piani di rimodellamento della destra e le speranze di sconvolgere l'Unione Europea che il capo del governo ungherese condivideva con i suoi alleati ultraconservatori al potere a Varsavia.

"Il campo sovranista è diventato una forza con cui fare i conti nella politica europea, e anche noi vogliamo vedere un'Europa di stati nazionali", ha auspicato Orban durante la visita di Le Pen a Budapest in ottobre. Una banca ungherese in parte di proprietà del suo amico d'infanzia, MKB, ha successivamente finanziato la campagna del candidato di estrema destra.

CATTIVI INVESTIMENTI POLITICI

Senza Marine Le Pen all'Eliseo, queste speranze sembrano ora piuttosto vane. Questo fallimento arriva in un contesto diplomatico complicato per il signor Orban, che è sempre più isolato all'interno dell'Europa centrale, dove sogna di essere il leader principale.

Domenica, il suo alleato sloveno, il primo ministro ultraconservatore Janez Jansa, ha anche subito una grave sconfitta nelle elezioni legislative tenutesi in questo piccolo paese balcanico, nonostante abbia fatto una campagna con l'aperto sostegno finanziario dell'Ungheria. "Sia Le Pen che Jansa non erano chiaramente un buon investimento politico", ha deriso lunedì mattina la testata conservatrice Valasz Online.

In ottobre, il primo ministro populista ceco Andrej Babis ha subito lo stesso destino dopo aver mostrato la sua vicinanza a Orban. E le relazioni con la Polonia sono al minimo dopo il conflitto in Ucraina, sul quale l'Ungheria ha mantenuto una posizione ambigua e distante rispetto a Kiev. Da diverse settimane non si svolgono più riunioni del gruppo di Visegrad, che riunisce Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, a causa delle profonde differenze sulla questione delle consegne di armi a Kiev, rifiutate categoricamente dall'Ungheria. Di conseguenza, dalla sua rielezione, Orban ha fatto finora uno e un solo viaggio all'estero. È stato in Vaticano, dove ha incontrato il Papa, e poi il leader dell'estrema destra italiana Matteo Salvini, lui stesso in piena crisi politica.

CONGRATULAZIONI IMBARAZZATE

Da parte polacca, le congratulazioni formali rivolte a Emmanuel Macron hanno avuto difficoltà a nascondere un certo imbarazzo di fronte a un presidente rieletto che ha regolarmente preso di mira il paese durante il suo mandato quinquennale, e che è molto distante in termini di valori. "Ogni elezione è una celebrazione della democrazia. Anche dopo la più calda delle campagne arriva il tempo del lavoro noioso", ha commentato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Questo era un riferimento poco velato al suo violento scontro con il capo di stato francese nella settimana prima del primo turno.

Attaccato sui suoi tentativi di dialogo con Vladimir Putin, il signor Macron aveva accusato il capo del governo polacco di sostenere la signora Le Pen, dopo che era stata ricevuta con gli onori a Varsavia nel dicembre 2021, nell'ambito del vertice dei partiti europei sovranisti e di estrema destra. "La Polonia e la Francia hanno molte sfide e interessi comuni. Il lavoro è davanti a noi. Il futuro dell'Europa è nelle nostre mani. Congratulazioni per [questa] vittoria", ha concluso freddamente Morawiecki.

"Grazie alla vostra vittoria, ci sarà più Europa in Europa", ha entusiasmato il leader del principale partito liberale di opposizione, l'ex primo ministro e presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. “E presto arriverà il giorno in cui avremo Parigi a Varsavia". Un riferimento al vecchio slogan del suo nemico Jaroslaw Kaczynski, l'uomo forte del partito ultraconservatore PiS, che ha sempre sostenuto di voler fare "Budapest a Varsavia".