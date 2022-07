13 lug 2022 16:50

PENNY IS ON THE TABLE! – SECONDO UN SONDAGGIO DI YOUGOV, IL CANDIDATO IN PECTORE ALLA SUCCESSIONE DI BORIS JOHNSON, RISHI SUNAK, PERDEREBBE MISERAMENTE CONTRO LIZ TRUSS E PENNY MORDAUNT. E TRA LE DUE MINISTRE (ESTERI E COMMERCIO), A PREVALERE SAREBBE LA SECONDA – LA MORDAUNT È UN BEL PERSONAGGIONE CHE NON FAREBBE RIMPIANGERE LE STRANEZZE DI “BORIA”: NEL SUO CURRICULUM PUÒ VANTARE LA PARTECIPAZIONE A UN REALITY IN CUI SI LANCIAVA DA UN TRAMPOLINO E UN DISCORSO ALLA CAMERA IN CUI PRONUNCIAVA “COCK” (UCCELLO) PER SEI VOLTE…