Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell'articolo di Salvatore Merlo per il Foglio

giuseppe conte goffredo bettini foto di bacco

Giuseppe Conte arriva all’Auditorium, nella roccaforte romana del veltronismo e dei friccichi de luna, e lo fa “pervestito” da esistenzialista francese, come avrebbe detto Camilla Cederna. Niente camicia, niente cravatta, niente pochette a quattro punte. Abbandonati i simboli della borghesia, il capo del governo che approvò i decreti sicurezza di Matteo Salvini indossa uno di quei golfini scuri a collo alto che sarebbero piaciuti a Jean-paul Sartre. In un lampo si capisce che in questa serata, per lui, tutto deve corrispondere proprio alla singolare idea che il fu avvocato del popolo ha dell’essere di sinistra. “E’ lì che batte il mio cuore”, assicura. Sotto un golfino di sinistra.

goffredo bettini foto di bacco (2)

D’altra parte è proprio d’un libro di Goffredo Bettini che s’intitola A sinistra. Da capo, che l’avvocato di Volturara Appula deve parlare con l’autore e con Andrea Orlando, in una serata (frase totemica contiana: “Lo si voglia o no, nel campo del centrosinistra c’è anche il M5s”) che per Bettini corrisponde al sogno d’una seconda giovinezza da educatore di leader e per Conte, invece, è pressappoco una presentazione in società, un passaggio di quella che lui crede possa essere la sua ascesa alla guida della sinistra.

giuseppe conte goffredo bettini andrea riccardi foto di bacco

In sala c’è Loredana De Petris seduta accanto a Paola Taverna, non lontano da Francesco Boccia, Enrico Gasbarra, Brando Benifei... Mancano i pezzi grossi della sinistra italiana. Non c’è nemmeno Massimo D’Alema, che di Conte, assieme a Bettini, è il secondo pigmalione. Così persino questa platea, pur ben disposta, è timida di fronte al vecchio golfino del professor Sartre, e sembra quasi provare il disagio che sempre suscita il falso, la patacca, il surrogato, l’orzo che non è caffè, la similpelle o il vero finto cachemire cinese.

giuseppe conte goffredo bettini andrea riccardi andrea orlando foto di bacco

(...)

Come l’agilulfo di Calvino, sa di non essere un cavaliere ma una lucida armatura vuota. Per questo stasera all’auditorium s’è messo il golfino di Sartre e critica “il vetero capitalismo”, “il turbo capitalismo”, “la logica consumistica” e “la corsa al riarmo”. Un falso autentico che per Bettini tuttavia stimola tali e tanti cambiamenti da poter modificare per sempre – ohibò – la sinistra italiana. E il socialismo rivoluzionario, sul non più giovane Bettini, che fu il teorico della vocazione maggioritaria di Walter Veltroni e vide in Matteo Renzi l’eredità di quel riformismo democratico, ha le stesse conseguenze grottesche di chi prende gli orecchioni a sessant’anni. Pensava fosse il Conte Marx, e invece era un calesse.

giuseppe conte foto di bacco(3) salvatore nastasi gianluca giannelli fabia bettini raffaele ranucci foto di bacco giuseppe conte foto di bacco paola balducci raffaele ranucci foto di bacco pubblico giuseppe conte foto di bacco (4) giuseppe conte foto di bacco (2) claudio cecchini foto di bacco bruno astorre foto di bacco andrea orlando e andrea riccardi foto di bacco agnese pini foto di bacco agnese pini goffredo bettini norma rangeri foto di bacco andrea orlando andrea riccardi norma rangeri foto di bacco andrea riccardi norma rangeri goffredo bettini agnese pini giuseppe conte foto di bacco enrico gasbarra massimiliano smeriglio foto di bacco antonella melito andrea orlando andrea riccardi norma rangeri goffredo bettini agnese pini giuseppe conte foto di bacco enrico gasbarra massimiliano smeriglio giuseppe conte enzo foschi foto di bacco francesco boccia foto di bacco gianmarco innocenti foto di bacco pierluigi toti foto di bacco goffredo bettini foto di bacco guglielmo pepe foto di bacco giuseppe conte goffreo bettini andrea riccardi andrea orlando goffredo bettini andrea orlando foto di bacco goffredo bettini andrea orlando andrea riccardi foto di bacco goffredo bettini andrea riccardi andrea orlando foto di bacco goffredo bettini andrea riccardi foto di bacco loredana de petris paola taverna foto di bacco marco furfaro foto di bacco mariapia ammirati sandra carraro foto di bacco massimiliano smeriglio francesco boccia salvo nastasi foto di bacco michele dall ongaro foto di bacco norma rangeri foto di bacco paola balducci raffaele ranucci foto di bacco (2) roberto morassut foto di bacco salvatore nastasi berta zezza foto di bacco sandra e franco carraro foto di bacco