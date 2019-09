PENSAVATE CHE FOSSE STATO CONTE A CONVOCARE D'URGENZA STANOTTE IL VERTICE DI MAGGIORANZA? SBAGLIATO, È STATO IL PD SEMPRE PIÙ INFURIATO DAI TONI ULTIMATIVI DI LUIGINO DI MAIO - AL NAZARENO NE HANNO ANCHE PER CONTE: "D'ORA IN POI TUTTO SI DEVE DECIDERE NEI VERTICI A QUATTRO CON CONTE CHE FA LA MEDIAZIONE E CI METTE LA FACCIA. ANCHE SU GIUSTIZIA E IMMIGRAZIONE" - PREMIER, 5STELLE E RENZI SONO AVVISATI…

Pensavate che fosse stato il Premier Giuseppe Conte a chiedere il vertice di maggioranza convocato in fretta e furia ieri sera dopo la trasmissione di Massimo Giletti e le dichiarazioni "ultimative" (così sono state definite da un'insolitamente loquace Franceschini) di Giggino Di Maio? Sbagliato. Perché è stato il Pd a chiedere con urgenza la convocazione del vertice notturno.

"Questo è un governo di coalizione, ci sono 4 forze politiche compreso Sel. Conte deve fare la mediazione, siamo stanchi che il Pd con responsabilità cerchi di portare a casa la finanziaria e gli altri fanno i fenomeni e ci sparano addosso sui giornali. Da oggi in poi tutto si deve decidere nei vertici a quattro, con Conte che fa la mediazione e ci mette la faccia.

Anche sulla giustizia. E sull'immigrazione", dicono dal Nazareno. Insomma, la tregua in nome della salvezza nazionale dall'uomo nero, Matteo Salvini, pare già percorrere una strada molto accidentata. E per la prima volta il Pd parla esplicitamente di Giuseppe Conte. Forse qualche convegno in meno e qualche riunione politica in più gioverebbero alla sua ancor giovane e poco esperta leadership.