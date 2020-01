UN PENSIERO PER IL MARITO DELLA RAGGI – ANDREA SEVERINI È SEMPRE IN PRIMA LINEA PER SUPPORTARE LA SUA AMATA VIRGY MA QUESTA VOLTA L’HA COMBINATA GROSSA: HA MESSO SU FACEBOOK L’ELENCO DEI CONSIGLIERI CHE HANNO VOTATO CONTRO LA DISCARICA DI MONTE CARNEVALE - E QUANDO PROVA A SMORZARE I TONI È TROPPO TARDI: I GRILLINI ROMANI SI SONO GIÀ PRESI A SBERLE (VIRTUALI)

Alla fine prova a smorzare i toni: «Ho riportato i risultati». Come se quell'elenco di consiglieri pubblicato sul proprio profilo Fb a poche ore dal voto di martedì in aula Giulio Cesare, sulle due mozioni di Fratelli d'Italia e Pd che si sono portate dietro il placet di diversi consiglieri grillini contro la discarica di Monte Carnevale, fosse un modo per cristallizzare la situazione.

È invece la bomba è esplosa. Il post del marito della sindaca Raggi, Andrea Severini, ha fatto rigurgitare via social tutti i dissapori interni alla maggioranza cinquestelle in Campidoglio (e non solo). Consiglieri comunali, municipali e regionali se ne sono dette di tutti i colori. Il presidente della Commissione Bilancio, Marco Terranova, che ribadiva come «Non si vota contro una decisione presa dalla Sindaca» è pronto a chiedere «le dimissioni» dei componenti della commissione Ambiente (presidente e vice compresi) che in questi mesi di discussione «non hanno partecipato agli incontri».

Ma la numero due di quella commissione, Simona Ficcardi, non ci sta: «Questo commento è proprio scorretto. Sei testimone di tutte le mie richieste di condivisione delle scelte sulla gestione dei rifiuti». Sarebbe potuta finire qui ma il marito della Raggi scrive rivolgendosi alla Ficcardi: «Dovresti non commentare anche tu, fidati». Finita? Macché. «Io sono sempre stata coerente tuona ancora la Ficcardi tu non conosci i trattamenti che ci vengono riservati dietro le quinte, sei troppo di parte».

E tra le critiche che piovono da attivisti e non, lo scontro si fa ancora più acceso quando a salire sul ring sono Severini in persona e Marco Cacciatore, consigliere M5S e presidente della commissione Rifiuti alla Pisana che tira giù i suoi di nomi: «Violazione del programma che parlava di tutela di Malagrotta; violazione dei principi democratici del M5S.

Ecco i nomi: Virginia Raggi, Giuliano Pacetti, Pietro Calabrese, Roberto Di Palma. Qui come in alcuni casi del nazionale si è rovinato il MoVimento. Vergogna!». Severini tace? No. «Ma che problema hai? Io no ti ho mai nominato. Manco ti conosco». L'unico che prova a gettare acqua sul fuoco senza entrare nello scontro social è il capogruppo M5S in Comune Giuliano Pacetti che si tiene alla larga da Facebook ma spiega: «Il tema dei rifiuti è sensibile, il gruppo ha accumulato stress, ma già oggi (ieri ndr) noto che i toni si sono abbassati». Reggerà?

