I PENTITI DEL TRUMPISMO - NIKKI HALEY, EX AMBASCIATRICE AMERICANA ALLE NAZIONI UNITE NOMINATA DA TRUMP, AL PROCESSO DI IMPEACHMENT SCARICA L’EX PRESIDENTE NEL TENTATIVO DI RIPULIRSI L’IMMAGINE (E MAGARI OTTENERE UNA CANDIDATURA NEL 2024): “È CADUTO COSÌ IN BASSO. CI HA DELUSO, HA IMBOCCATO UNA STRADA SBAGLIATA E NOI NON AVREMMO DOVUTO SEGUIRLO E ASCOLTARLO…”

TRUMP E NIKKI HALEY

(ANSA) - WASHINGTON, FEB 12 - Nikki Haley, l'ex ambasciatrice Onu nominata da Donald Trump e possibile candidata alla Casa Bianca nel 2024, prevede che l'ex commander in chief non correrà nuovamente per la Casa Bianca dopo l'assalto al Congresso e ammette che "non avremmo dovuto seguirlo".

"Non penso che possa, è caduto così in basso", ha detto a Politico. "Dobbiamo riconoscere che ci ha deluso, ha imboccato una strada sbagliata e noi non avremmo dovuto seguirlo e ascoltarlo. Non possiamo lasciare che accada di nuovo", ha ammonito. Parole pesanti alle battute finali del processo di impeachment.

