10 apr 2020 11:23

PEPPI', TI SEI MES IN UN BEL PASTICCIO - CONTE DICE CHE ''LA POSIZIONE MIA E DEL GOVERNO SUL MES NON CAMBIERÀ''. PECCATO CHE NON SIA CAMBIATA MANCO QUELLA DEGLI OLANDESI, CHE PERÒ È RISULTATA VITTORIOSA ALL'EUROGRUPPO - CRIMI: ''IL MES NON È STATO ATTIVATO E NON LO FAREMO''. SÌ, VITO CARO, IL MES ESISTEVA PRIMA ED ESISTE ORA, IL PROBLEMA ERA TROVARE FONDI SENZA CONDIZIONI CHE CI AVREBBERO IMPICCATO, E NON È STATO FATTO. PUNTO