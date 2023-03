PEPPINIELLO È IN DIFFICOLTÀ E I PRETORIANI DEL CONTISMO ARRIVANO IN SUO SOCCORSO – L’EX AVVOCATO DEL POPOLO SOFFRE PER LA CENTRALITÀ DI ELLY SCHLEIN NEL DIBATTITO, E SCHIERA IL SUO “HOUSE ORGAN”: “IL FATTO QUOTIDIANO”! TRAVAGLIO, DOPO UN INIZIALE APERTURA A ELLY, HA INIZIATO A MENARE UN GIORNO SÌ, E L’ALTRO PURE – A RUOTA, È ARRIVATO ANCHE ORSINI: “SCHLEIN HA QUALCHE PROBLEMA CON LA PAROLA PACE” (LUI INVECE CE L’HA CON LA PAROLA INVASIONE…)

Sono gli avvocati dell’avvocato del popolo italiano. Se Giuseppe Conte perde terreno loro azionano la contraerea. Prendete il momento attuale. Il M5s, dopo l’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd, si ritrova improvvisamente in difficoltà. I sondaggi sono in calo e il popolo della sinistra si è innamorato di una nuova leader. Salario minimo, guerra in Ucraina, perfino il reddito di cittadinanza. Schlein tallona i grillini su tutti i fronti aperti del progressismo. A sorpresa Conte è costretto a rincorrere, a reinventarsi. Ma l’ex premier non è da solo.

Con lui c’è Il Fatto Quotidiano. La milizia dei pretoriani del contismo. Parte Marco Travaglio, il direttore, il 15 marzo a Otto e Mezzo, su La7. «Non sono sicurissimo della scelta del tema per il debutto, ovvero il salario minimo, sia stata azzeccata. In realtà ha prestato il fianco alla risposta di Meloni», spiega […] dal salotto di Lilli Gruber mercoledì 15 marzo, giornata del primo faccia a faccia parlamentare tra la premier e la neo segretaria.

[…] Ancora Travaglio, venerdì ad Accordi e Disaccordi sul Nove: «Il problema non è Schlein ma i cacicchi che ha intorno, chiedano scusa». Parlare ai cacicchi perché la nuova competitor di Conte intenda.

[…] Dopo gli applausi della platea della Cgil a Schlein, Il Fatto ha schierato anche altre penne di prestigio. Come Selvaggia Lucarelli, che ieri ha firmato un pezzo dal titolo più che eloquente: «La Cgil in formato peluche: soccorso rosso per Giorgia». Ecco l’attacco dell’articolo: «Come sempre, quando la destra ha un momento di difficoltà, arriva la sinistra a tenderle una mano». Che sembra più o meno ciò che sta facendo il quotidiano diretto da Travaglio con Conte. […]

[…] Più che sul lavoro e sul salario minimo, l’ultima spiaggia del M5s pare essere la guerra in Ucraina. Non è un caso che su questo fronte si sia mosso il prof. Alessandro Orsini, commentatore del Fatto Quotidiano. Lo studioso giovedì ha attaccato Schlein dal suo seguitissimo canale YouTube, accusandola di ipocrisia sul conflitto tra Kiev e Mosca.

«Schlein ha votato per l’invio di armi in Ucraina per un anno intero», la sottolineatura di Orsini, che ha ricordato il no del M5s agli aiuti bellici agli ucraini. «Schlein ha qualche problema con la parola pace», la conclusione. La scialuppa per Conte è stata lanciata.

